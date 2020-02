Agricultura adverteix que apujar preus al consum no és la solució per al sector

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va exigir a la distribució que eviti la «venda a pèrdues», ahora que considera que la pujada de preus al consumidor no és la solució per pal·liar la crisi que pateixen pagesos i ramaders, que exigeixen preus justos.

«Tothom hi pot contribuir, també el sector de la distribució, fent un esforç i posant-se a fer la tasca, si no, no aconseguirem l'objectiu d'arribar a una retribució més justa per a agricultura i ramaders. No crec que la solució sigui l'increment de preus al consumidor, es tracta de l'equilibri de la cadena, aquí no es tracta que el sumatori sigui un preu més elevat per al consumidor, sinó que hi hagi un reequilibri», va assegurar Planas després de reunir-se amb el sector de l'oliva de taula i de l'oli d'oliva.

D'aquesta manera, Planas va reconèixer que la distribució, sector amb el qual està mantenint reunions aquestes setmanes, té «un paper important» en el món agroalimentari, i els va exigir que evitin la «venda a pèrdues», mentre que considera que les indústries han de donar estabilitat al sector.

El titular d'Agricultura va reiterar que després de les protestes d'agricultors i ramaders a gran part d'Espanya, que exigeixen preus justos per als seus productes, el Govern modificarà la Llei de la Cadena Alimentària per evitar la «venda a pèrdues», una «pràctica limitada» i que és un «motiu molt clar d'indignació per als agricultors».

«No té una solució fàcil, però en la transposició de la directiva europea intentarem donar-li una resposta», va assenyalar el ministre. Pel que fa a les reunions amb el sector de la distribució, després de començar amb Carrefour, Planas va eludir pronunciar-se sobre els temes tractats a la reunió, ja que considera que és «necessari un clima de discreció» per abordar la situació.

Per altra banda, i sobre la possibilitat d'adoptar mesures fiscals per beneficiar el sector, Planas va admetre que «no s'ha plantejat» en aquest moment».