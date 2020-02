L'esport és salut, i oportunitats empresarials

M'agrada molt fer esport. Soc esportista d'afició i de mena. Aprofito tot el temps lliure que les meves obligacions em permeten i vaig al gimnàs o, si el temps no hi posa obstacles, em trobareu molt sovint pujant i baixant muntanyes amb la bicicleta. I en aquestes estones de descans de la rutina, també penso en clau empresarial. No puc fer-hi més! I a vegades, tot i saber que m'hauria de concentrar més en l'activitat que estic fent, encara dono voltes a temes pendents, i a nous projectes que se'm van acudint, de l'empresa, de casa, de notícies que he llegit i de converses que he tingut. Però també us haig de dir que en aquests moments, més relaxats i sense la pressió del temps a sobre, em sento més lliure per decidir o madurar idees.

Bé, en tot cas, em volia centrar en l'esport i l'activitat empresarial. I és a partir d'això que volia fer una reflexió. Avui en dia a tots ens agrada conciliar la vida laboral amb la familiar. Estem evolucionant cap a nous models laborals, amb horaris més flexibles, teletreball, treball autònom... I tot això, sumat també a un canvi dels models familiars, m'ha portat a veure com ha canviat el món de l'esport. Fa uns quants anys la gent habitual del gimnàs tenia una fita: la professionalització d'un esport i entrenar-se per ser olímpic o participar en campionats. Hi havia gimnasos especialitzats en arts marcials, gimnàstica rítmica o natació. En canvi, ara anem al gimnàs per cuidar-nos, com una inversió per a nosaltres mateixos. Els horaris s'han adaptat a les noves societats i classes són dirigides per professionals, és a dir, per gent que es forma específicament per a aquest sector. Un gimnàs o la pràctica d'un esport, en qualsevol modalitat, porta darrere un sector econòmic molt potent i també molt competitiu. Això d'anar en bicicleta ja no és com fa vint anys; ara tots anem molt ben equipats: bicicletes de gammes altes (i fins i tot comencem ja amb les bicicletes elèctriques), complements de qualitat i articles molt específics per a cada esport. D'aquestes aficions que hem anat creant, n'han sorgit també noves professions i noves línies de negoci. Comerços especialitzats en bicicletes (realment és el que conec més), que requereixen gent formada per assessorar aquests esportistes, a vegades nouvinguts a aquest esport. El món de l'esport ha esdevingut un nou sector empresarial, amb nous models de negoci, sobretot amb una alta especialització. Recordo que quan, de petit, anava a comprar una bicicleta o una pilota o una raqueta de tennis, les botigues de joguines eren els llocs de referència. Avui en dia, les botigues d'esports estan força especialitzades en aquesta gran varietat d'activitats que ens hem posat a practicar, de vegades per modes i altres per tradició.

Us heu adonat de la quantitat de pistes de pàdel que s'estan obrint? Molts dels polígons de les nostres comarques ja disposen d'aquestes instal·lacions, que s'han integrat dins el nostre entorn empresarial. Totes les activitats esportives comporten també un creixement d'altres sectors. Fixeu-vos els caps de setmana, especialment els diumenges al matí, quantes bicicletes trobeu als diferents bars i restaurants de la comarca, fent la parada obligatòria i tradicional dels que sortim a fer rutes, o l'esmorzar o, també per als que van al gimnàs o juguen a pàdel, el vermut. Esport, gastronomia i turisme són tres economies en creixement i està a les nostres mans o als nostres peus impulsar aquest triangle, que ens aporta molts beneficis. Salut, llocs de treball i economia.

Si esteu llegint aquest article avui, diumenge, en un bar, tot esmorzant amb la colla, segur que heu sortit a fer quilòmetres!