Planificar i, després, construir

Construccions 360+ és una constructora manresana fundada el novembre del 2012 amb l'objectiu de diferenciar-se de la competència implementant les tendències més innovadores del sector. L'empresa és el projecte personal de tres emprenedors amb anys d'experiència prèvia en aquest àmbit: Jairo Nieto (CEO), Joaquim Estarlí (director de projectes) i Jordi Puig (director tècnic).



Nieto, que té formació en arquitectura i gestió empresarial, explica que Construccions 360+ és filla de la crisi immobiliària que va esclatar a Espanya el 2008. Arran de la sotragada econòmica, assegura, hi va haver un «canvi de paradigma» en el sector. Com que ara els particulars, les empreses i les administracions presten més atenció a les despeses, «ara cada vegada és més important el plantejament i el disseny de l'obra que no pas l'execució del projecte», afirma.



Un exemple d'aquesta nova filosofia és la solució innovadora proposada per l'empresa manresana en la construcció dels espais comuns d'un complex residencial en una urbanització del municipi malagueny de Mijas.



En aquest projecte, Construccions 360+ va aprofitar les característiques físiques dels blocs d'EPS (poliestirè expandit), un material plàstic escumat utilitzat com a aïllament tèrmic d'habitatges i per alleugerir estructures de formigó en obres d'enginyeria civil, per habilitar l'espai comunitari de la zona residencial.



L'aposta de la constructora manresana per aquesta tècnica ha permès reduir el cost de l'obra, valorada en poc més d'1,2 milions d'euros, el 35% i, el temps d'execució, a la meitat. Segons Nieto, tot i que l'EPS és un material força conegut i utilitzat en els sectors de l'enginyeria civil i la construcció, l'aplicació que n'han fet al projecte residencial de Mijas «no és l'habitual».



Per a Construccions 360+, aquesta obra suposa l'inici d'una etapa d'expansió en el mercat espanyol, on la constructora ja treballa en un nou projecte per valor d'1,5 milions d'euros.



A Catalunya, que és on es concentra el gruix de projectes de l'empresa, l'equip de Construccions 360+, format per 14 treballadors, ha executat més de 200 obres «sense cap reclamació judicial», tal com destaca la constructora en el seu catàleg. Més concretament, a les comarques centrals Construccions 360+ s'ha encarregat, entre d'altres, del disseny de les oficines de la consultora Ialaena, situades al carrer de Carrió de Manresa; de la rehabilitació de la Rectoria de Copons, on ara hi ha l'escola; de la construcció d'un habitatge unifamiliar a Sant Joan de Vilatorrada i de l'skatepark del Pont de Vilomara; de l'enderroc de l'edifici de la rotonda de la Benplantada, de l'antic Teatre Goya, d'un habitatge del carrer de Na Bastardes de Manresa i d'una nau industrial a Vallbona d'Anoia; de la instal·lació d'un col·lector d'aigües pluvials a Manresa i de l'adequació del mirador de la Vall Salina de Cardona.

Innovació



Construccions 360+ afirma que el seu model de negoci es fonamenta en els valors de la sostenibilitat, la innovació i el compromís amb els clients. Per assolir aquests objectius en cada projecte que emprèn, la constructora manresana ha implementat dues metodologies de treball innovadores en el sector. D'una banda, el Last Planner System, un mètode de planificació de projectes en què intervenen tots els agents implicats en l'obra des del començament del procés. De l'altra, el Building Information Modelling, un sistema de creació i gestió de projectes en què tota la informació està centralitzada en un model d'informació digital, una eina que permet industrialitzar processos i millorar la gestió dels terminis de lliurament.