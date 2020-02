Quatre de cada deu treballadors té un salari igual o inferior al d'abans de la crisi

Quatre de cada deu treballadors, en concret el 39%, té un salari igual o inferior al que tenia el 2008, any en què va esclatar la crisi econòmica, davant del 47% que cobra més del que percebia aquells dies, segons un estudi d'InfoJobs.

Dins del 39% d'ocupats que no arriba a cobrar el sou que tenia el 2008, el 13% té un salari inferior al d'aquell any i el 26% el manté igual.

Mentre la meitat dels homes han superat el salari percebut el 2008, en el cas de les dones aquest percentatge només arriba al 43%. A més, el 24% dels homes cobren el mateix que abans de la crisi, xifra que en les dones ascendeix al 29%.

D'acord amb aquest estudi, el 69% dels directius ha millorat el seu salari respecte al 2008, davant del 42% d'empleats i el 58% de comandaments intermedis. Així mateix, mentre que el 27% dels empleats percep un salari similar al d'abans de la crisi, només el 15% dels directius cobra el mateix que el 2008.

Per tipus de jornada, el 44% dels que tenen un contracte parcial i el 38% dels que el tenen temporal cobren actualment el mateix o menys que en 2008.



Augments salarials

Les dades d'aquest estudi revelen, a més, que el 55% de la població ocupada va aconseguir un augment salarial el 2019, encara que per a dos de cada tres aquesta pujada no va ser satisfactòria. El 62% de la població va veure incrementar el seu salari el 2019 entre l'1% i el 3%, mentre que al 14% li van pujar el sou entre el 4% i el 10%, i només un 4% va rebre un increment superior al 10%. Per la seva banda, el 21% va tenir un increment salarial inferior a l'1%, per la qual cosa, en relació amb l'IPC, va perdre poder adquisitiu.

Pel que fa la 2020, el 45% dels ocupats creu que tindrà un augment de sou, davant del 55%, que no espera cap puja salarial, i els homes són una mica més optimistes que les dones. Així, mentre el 36,5% d'elles espera un augment salarial, entre els homes aquest percentatge arriba al 52%. Els treballadors es mostren més optimistes com més anys tenen. D'aquesta manera, el 41% de la població ocupada d'entre 30 a 44 anys espera enguany un augment salarial, davant del 53% dels que tenen més de 54 anys.

Per categories professionals, el 41% dels empleats creu que el seu salari pujarà enguany, davant del 53% dels comandaments intermedis i el 61% dels directius. Al mateix temps, el 47% dels treballadors amb contracte indefinit a jornada completa esperen obtenir un augment salarial, en contrast amb el 35% dels quals tenen un contracte de durada determinada a temps complet. En el cas de les jornades parcials, el 37% dels que tenen un contracte indefinit parcial esperen aquest augment, davant del 23% dels temporals amb jornada parcial.



El País Basc, al capdavant

Per comunitats autònomes, el País Basc és la més optimista, perquè el 53% dels bascos creu que el seu salari pujarà enguany, seguida d'Aragó (51%) i Balears i Astúries (50% en tots dos casos). Per contra, Cantàbria i Castella-la Manxa són les més negatives, amb percentatges del 39% i del 36%, respectivament.

D'acord amb l'estudi, el 49% dels ocupats considera que una pujada del salari, per considerar-la significativa, hauria de situar-se entre 2.000 i 4.000 euros bruts anuals. Per al 25%, un augment satisfactori estaria entre els 4.000 i els 6.000 euros, i per a un 6%, per sobre dels 6.000 euros.

Només un de cada cinc treballadors (20%) estaria d'acord amb un augment salarial inferior a 2.000 euros bruts anuals, mentre per a un 15% ja seria un augment significatiu que li pugessin el sou entre 1.000 i 2.000 euros. Només un 5% es conforma amb un increment inferior a 1.000 euros.