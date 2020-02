Catalunya lidera la rendibilitat de l'habitatge a l'Estat, amb el 7%

La rendibilitat de l'habitatge a Espanya es va situar en el 6,6% el 2019, per sobre del 6,2% registrat un any abans, i es va situar com la dada més elevada en els últims 14 anys, segons l'estudi «La rendibilitat a Espanya el 2019» elaborat per Fotocasa a partir dels preus de l'habitatge en venda i lloguer. Per territoris, Catalunya s'ha situat al capdavant amb la major rendibilitat de l'Estat (+7%). Per darrere, la segueixen Comunitat Valenciana (+6,8%), Canàries (+6,6%), Murcia (+6,4%), Navarra (+6,3%), Aragó (+6,2%), Andalusia (+6,1%) i Castella-la Manxa (+6%). Per sota del 6% es troben Madrid (+5,9%), Cantàbria (+5,8%), Astúries i País Basc (+5,6% en totes dues), Castella i Lleó (+5,5%), Extremadura (+5,4%), Balears (+5,3%) i Galícia (+5,1%). El director d'estudis i formació de Fotocasa, Ismael Kadoudi, diu que l'increment de la rendibilitat s'explica pel menor creixement de l'habitatge de segona mà, que a final del 2019 va caure l'1,3%.