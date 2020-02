El Govern català no creu que el MWC es cancel·li i vol que es faci amb normalitat

El Govern va sostenir ahir que no creu que l'edició d'aquest any del Mobile World Congress (MWC) es cancel·li pel brot de coronavirus, i va defensar que treballa perquè es desenvolupi amb normalitat en «coordinació absoluta» amb la resta d'administracions, com l'Ajuntament de Barcelona, el Govern, Fira de Barcelona i la GSMA.

Ho va dir en roda de premsa el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, en què va valorar l'anunci de no assistir al congrés d'empreses. Puigneró va defensar que no hi ha cap element que faci pensar que s'anul·larà el congrés internacional previst del 24 al 27 de febrer a Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i ha assegurat que faran tot perquè sigui «el millor Mobile possible». Va exposar que les diferents administracions treballen per a organitzar-ho en les millors condicions possibles i que, en el cas que sigui necessari, es pugui prevenir, detectar i actuar si s'ha arribat a contagiar el virus: «Estem preparats». El conseller va dir que a Catalunya hi ha zero casos de coronavirus i va voler llançar un missatge de calma i responsabilitat a la ciutadania: «El que no podem permetre és que se'ns inoculi el virus de la por».