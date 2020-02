L'organitzadora del Mobile es reuneix divendres en ple degoteig de baixes al congrés pel coronavirus

La GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC), mantindrà aquest divendres una reunió amb el seu consell general en ple degoteig de baixes al congrés per culpa del coronavirus. A la cita, que ja estava prevista, hi participen les grans operadores com Vodafone, Telefónica, Orange o Deutsche Telekom, i l'entorn de les companyies apunta que l'actual situació per culpa de l'epidèmia haurà d'estar a l'ordre del dia. Per ara, han cancel·lat la seva participació al MWC 2020 fins a 14 companyies, entre elles gegants tecnològics com LG, Ericsson, Amazon, NTT Docomo o Intel.

Empreses com Orange o Samsung han confirmat a l'ACN que per ara mantenen la seva participació al Mobile World Congress, tal i com estava previst.

Telefónica ha evitat comentar la situació davant de les incerteses amb el futur del congrés. La xinesa Xiaomi ha confirmat que manté la seva participació al Mobile.

La principal empresa a Catalunya, SEAT, ha indicat a l'ACN que "a hores d'ara no hi ha cap canvi" i seran al MWC, on tenen previst presentar la seva e-scooter.

Les primeres en anunciar que no vindrien a Barcelona van ser la sud-coreana LG, la finlandesa Ericsson i les nord-americanes Amazon i Nvidia. A aquestes s'hi han sumat les xineses Umidigi i Ulefone, les japoneses Sony i NTT DoCoMo i l'alemanya Gigaset. Les darreres en sumar-se a les baixes han estat Intel, la xinesa Vivo i les nord-americanes Amdocs, CoomScope i Panorama Software.