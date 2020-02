Catalunya, la millor regió per invertir al sud d'Europa

La publicació fDi Magazine, del grup Financial Times, ha reconegut Catalunya com la millor regió per invertir al sud d'Europa per al període 2020-2021. És la tercera vegada que aquest rànquing bianual –un dels més prestigiosos a escala internacional– situa Catalunya en aquesta primera posició. Per elaborar aquesta classificació, l'fDi Magazine ha analitzat unes 150 regions, tenint en compte criteris com la connectivitat, el clima de negocis, el potencial econòmic, el capital humà/estil de vida o l'estratègia de captació d'inversions estrangeres.

«Estem molt satisfets, ja que aquesta distinció ens posiciona com un hub d'inversió tecnològica», va dir ahir la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. «És la tercera vegada seguida que encapçalem aquest rànquing –des de l'any 2016–, i es tracta d'una classificació que valora tot el nostre ecosistema», va continuar Chacón. «Estem en molt bona posició malgrat un context gens fàcil, amb condicionants geopolítics com el Brexit i guerres comercials, com per exemple entre la Xina i els Estats Units», va reflexionar la consellera igualadina d'Empresa i Coneixement.

«Hem sabut reaccionar ràpid i continuar sent un territori atractiu per als inversors», va aplaudir Chacón, que va posar sobre la taula xifres com les més de 8.600 filials estrangeres presents a Catalunya, 1.000 de les quals són tecnològiques. Segons les últimes dades disponibles, l'any 2018 la Generalitat va captar 84 projectes d'inversió estrangera (+20% en comparació amb l'any anterior), que van suposar una inversió de 322 milions d'euros (+34%).