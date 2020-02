La CGT protesta davant Monserveis pel frau laboral a una cinquantena de treballadores

Mig centenar de persones convocades per CGT i també la PAHC s'han concentrat aquest matí davant les instal·lacions de Manresa de l'empresa de serveis sociosanitaris Monserveis, que està denunciada per la fiscalia provincial de Barcelona per vulneració de drets laborals de les seves treballadores.

La protesta, amb crits contra el propietari de l'empresa Xavier Pubill, al qual s'ha acusat d'"explotador", és una de les accions previstes per la CGT per denunciar un cas pel qual Inspecció de Treball ja va multar l'empresa amb 735,000 euros per tenir 53 treballadores sense estar donades d'alta a la Seguretat Social, de les quals 30 no tenien permiís per residir ni treballar a l'Estat espanyol.

Durant la concentració, CGT ha denunciat , a més, que l'empresa continua exercint les mateixes pràctiques d'"explotació".