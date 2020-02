El Govern rebaixa a l'1,6% la previsió de creixement el 2020 i augmenta la de l'atur

El Govern espanyol ha rebaixat a l'1,6% la seva estimació de creixement d'aquest any, dues dècimes menys que l'1,8% anterior, i ha elevat la taxa d'atur fins al 13,6%, més d'un punt per sobre de l'última previsió, d'acord amb el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2020 que l'Executiu vol aprovar abans de l'estiu. Així ho va anunciar ahir la vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, al final de la reunió del Consell de Ministres, i va indicar que aquesta previsió és «prudent» i coincideix amb les dels principals analistes de l'Estat i internacionals.

De cara a l'any vinent, el Govern espanyol preveu un creixement de l'1,5%, que augmentarà fins a l'1,6% el 2022 i a l'1,7% el 2023, mentre que la taxa d'atur passarà del 13,6% aquest any al 13% el 2021 i acabarà en el 12,3% el 2023, una taxa que l'Executiu esperava assolir aquest any.

Calviño va destacar que el Govern central mirarà de compaginar el creixement inclusiu i la sostenibilitat dels comptes públics des dels principis de la «prudència, la responsabilitat i el realisme», i va destacar que Espanya continuarà creixent per sobre de la mitjana de la UE els propers anys.

Segons la ministra, la combinació de creixement i sanejament dels comptes públics ha permès renovar la confiança dels inversors en l'economia espanyola. «Es tracta de reduir tan ràpid com sigui possible el dèficit i el deute públic però sense posar en risc el creixement econòmic i la creació d'ocupació», va dir Calviño.

D'acord amb el desglossament del quadre macroeconòmic, el consum privat creixerà aquest any l'1,5%, més o menys la mateixa taxa fins al 2023 (l'1,4% el 2021 i l'1,3% els dos anys següents), mentre que el consum públic augmentarà el 2% i es reduirà fins a l'1,6% el 2023.

Per la seva banda, les exportacions creixeran el 2,7% aquest any, però s'acceleraran fins al 2,9% el 2021 i per sobre del 3% tant el 2022 com el 2023; alhora que les importacions repuntaran el 2,6% el 2020, i també s'acceleraran fins al 2,9% l'any següent i per sobre del 3% en els dos exercicis posteriors. Juntament amb la taxa d'atur, que encara superarà el 12% el 2023, el Govern central preveu que l'ocupació creixi l'1,4% tant aquest any com els dos següents, i l'any 2023 estima una lleugera acceleració fins a l'1,5%, més o menys en línia amb la previsió del creixement econòmic.

Calviño va dir que l'economia espanyola va tancar el 2019 d'una manera «positiva», amb un creixement del 2% en el conjunt de l'any i una acceleració del creixement la segona part de l'any, per la qual cosa va assegurar que l'economia espanyola manté un clar «diferencial positiu» de creixement respecte a la zona euro i als països de l'entorn, malgrat l'«objectiu de moderació» del PIB des del màxim que es va arribar l'any 2015.