El GSMA manté a l'espera el Mobile pendent de l'evolució del coronavirus

Els organitzadors han assegurat que seguiran a l'expectativa abans de prendre una decisió sobre el Mobile de Barcelona. Mantindran reunions regulars amb experts en salut per acabar de decidir, segons informa Reuters.

Vodafone ha anunciat que no anirà al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona per l'amenaça del coronavirus en un comunicat publicat a Twitter. L'operadora telefònica britànica s'ha sumat a la trentena de baixes d'empreses que no participaran al congrés com ara LG, Ericsson, AT&T, NTT Docomo, Amazon, Facebook, Intel o Rakuten. L'organtizadora de la fira, la GSMA, ha convocat una reunió d'urgència aquest dimecres per decidir què fer amb la fira després del degoteig de baixes d'empreses pel coronavirus. Precisament, Vodafone hauria de participar en aquesta trobada com a un dels 26 membres del consell de la GSMA. La multinacional britànica és el quart membre de la junta que renuncia al MWC juntament amb NTT Docomo, AT&T, Deutsche Telekom.