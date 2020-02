Salut diu que no hi ha cap motiu de salut pública per suspendre el MWC en el moment actual

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha insistit que no hi ha cap motiu de salut pública per suspendre el Mobile World Congress en el moment actual. "Per motius de salut pública en absolut, no hi ha cap motiu basat en l'evidència que justifiqui això. Poden haver altres motivacions, la por és lliure, però no per motius objectius de salut pública", ha indicat Guix en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha recordat que no hi ha malalts de coronavirus a Catalunya, hi ha hagut quatre contactes negatius i hi ha capacitat de detecció, tractament i aïllament en cas que se'n detectés un cas.

"Hi ha un perill, però no tenim un problema de salut pública a Catalunya", ha insistit Guix, que ha indicat que a Catalunya s'estan aplicant les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i de la Unió Europea. Ha descartat aplicar filtres de seguretat als aeroports, perquè la seva efectivitat real és "com a mínim dubtosa". També ha assenyalat que la utilització de la mascareta a Catalunya "no té raó de ser".