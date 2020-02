El Seat Tarraco rep el premi Cotxe de l'Any dels Lectors 2020 de Prensa Ibérica i La Vanguardia

«Durant les pròximes setmanes es constituirà la Mesa de Mobilitat Sostenible i Connectada que ha de servir per impulsar un ecosistema al voltant del nou model de mobilitat». Amb aquestes paraules, Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, va anunciar la convocatòria d'aquesta taula sectorial de notable importància per al sector de l'automoció espanyola, en la cerimònia de lliurament del premi Cotxe de l'Any dels Lectors 2020 que atorguen Premsa Ibèrica i La Vanguardia al Seat Tarraco.

Els principals protagonistes del món del motor nacional es van reunir de nou en la divuitena edició d'un esdeveniment en el qual també es va distingir Movistar per l'evolució de nous projectes de mobilitat connectada i el desenvolupament de la tecnologia 5G amb el Premi Institucional del Motor, i Mariluz Barreiros, presidenta de la Fundació Eduardo Barreiros, amb la distinció de Nom del Motor.

Maroto va assegurar que aquesta taula de mobilitat es configurarà com «un fòrum de col·laboració publicoprivat on hi haurà les empreses de tota la cadena de valor del sector i les diferents administracions, i permetrà coordinar mesures a mitjà i llarg termini per afavorir una mobilitat compatible amb els compromisos d'Espanya amb la transformació digital i la transició ecològica».

Així mateix, la titular de la cartera d'Indústria va destacar les grans restes davant les quals es troba la indústria de l'automòbil, entre les quals va destacar «la digitalització i la transició ecològica». Dos escenaris davant dels quals la titular de la cartera d'Indústria va afirmar que «el sector està perfectament preparat i ha de ser, una vegada més, brúixola i model a seguir».



Quatre pilars bàsics

Javier Moll, president de Prensa Ibérica (grup editor de Regió7), va iniciar la seva intervenció fent referència a l'estat de «constant transformació que envolta tots els sectors de l'economia i, especialment, al de l'automoció». Un escenari de contínua adaptació en el qual «sostenibilitat, digitalització, connectivitat i seguretat són els quatre pilars sobre els quals s'ha d'assentar el procés de modernització que viu la indústria de l'automoció».

En aquest sentit, Javier Moll va fer referència a l'important desafiament en matèria mediambiental al qual s'enfronten els fabricants d'automòbils amb la posada en marxa de les noves normatives europees que limiten les emissions de CO2. Un nou marc en el qual el president de Prensa Ibérica va elogiar «la capacitat d'innovació i adaptació de les empreses del sector per adaptar-se a aquestes noves exigències mediambientals», alhora que va apostar per un front comú per donar suport al definitiu «enlairament del cotxe elèctric, en el qual les diferents administracions també han de fer un pas endavant per reforçar les infraestructures de recàrrega i suport a la compra de cotxes elèctrics amb mesures incentivadores, com un IVA reduït com el que han sol·licitat diversos grups del sector de l'automoció».

Javier Moll va concloure el discurs recordant l'aposta realitzada per Prensa Ibérica amb el llançament de NEOMotor, «un projecte en el qual conflueixen tots els actius del nostre grup en el camp de la informació relacionada amb el món del motor i que ara és encara més fort i amb més potencial després de la compra del Grup Zeta per part de Prensa Ibérica».



Cotxe de l'Any dels Lectors

Mikel Palomera, director general de Seat España, va recollir de mans de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme el guardó de Cotxe de l'Any dels Lectors 2020 aconseguit pel Seat Tarraco. Un reconeixement que, segons Palomera, «dona un notable valor a una estratègia iniciada fa uns anys en el mercat dels SUV, i que ha tingut amb el Tarraco un contundent èxit». El nou vaixell insígnia de la firma amb seu a Martorell ha estat clau per tancar un any de rècord per a Seat, que ha superat les 570.000 unitats matriculades a tot el món i que ha tornat a ser líder en el mercat de l'automòbil estatal.

Javier Godó, president del Grup Godó i editor de La Vanguardia, va ser l'encarregat de lliurar el Premi Institucional del Motor a Eduardo Navarro, director global de Comunicació, Marca, Assumptes Públics i Sostenibilitat de Telefónica.

D'aquesta manera, el dirigent de la multinacional de telecomunicacions espanyola va manifestar el seu orgull per rebre aquest guardó, que, va assegurar, «suposa un reconeixement a l'esperit d'innovació de Telefónica, que ara s'enfronta a un nou món d'oportunitats gràcies a les múltiples aplicacions de la tecnologia 5G en un entorn totalment connectat, en el qual el cotxe serà un dels grans protagonistes».

Així mateix, en l'edició del 2020, els Premis Cotxe de l'Any dels Lectors han atorgat la distinció Nom del Motor a Mariluz Barreiros, presidenta de la Fundació Eduardo Barreiros. La filla de qui va ser pioner de la indústria de l'automoció espanyola, ara al capdavant de la fundació, va assegurar que «la consecució d'aquest premi és el colofó a un any de celebracions, ja que el 2019 es van complir cent anys del naixement del meu pare».

Un premi que, tal com Mariluz Barreiros va afirmar, «és un estímul per seguir endavant en un projecte de més de dues dècades», sota les mateixes directrius d'entusiasme i perseverança que van caracteritzar la trajectòria d'aquest empresari espanyol.