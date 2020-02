La cancel·lació del Mobile, un cop dur per a l'economia de Barcelona

La decisió de la GSMA d'anul·lar el MWC tindrà conseqüències econòmiques importants tant per a la mateixa entitat com per a la ciutat de Barcelona i el seu entorn.



Impacte econòmic i assistents

La GSMA va xifrar en 492 milions d'euros l'impacte econòmic d'aquesta edició del MWC sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana, uns ingressos que en gran mesura es perdran per l'anul·lació de l'esdeveniment. La cancel·lació també comporta que Barcelona no rebrà aquest any els 110.000 assistents esperats. El Mobile World Congress és també, de llarg, la fira que més ingressos aporta a Fira de Barcelona.



Hotels sense la millor setmana

La cancel·lació suposa també un fort cop per als hotelers de la ciutat en temporada baixa, perquè la setmana del Mobile és la que més ingressos aporta tot l'any, per sobre dels mesos d'estiu. Segons càlculs del president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, al voltant del 20% d'aquests 492 milions d'euros eren els ingressos esperats per l'hostaleria, que tenia reservades unes 28.000 habitacions a un preu pactat amb l'agència oficial del Mobile .



Els restaurants

Els congressistes suposen una important font d'ingressos per als restaurants de la ciutat. De la mateixa manera es veurà afectada GastroFira, la companyia que s'encarrega de l'alimentació al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet, on s'havia de celebrar el Mobile. En l'edició de l'any passat, per exemple, es van servir unes 140 tones de menjar en quatre dies i uns 175.000 menús.



Les contractacions temporals

El MWC genera anualment unes 13.000 contractacions temporals, un volum que es veurà frustrat per l'anul·lació de l'esdeveniment. La cancel·lació frustra contractacions temporals de cambrers, cuiners, xofers, hostes, netejadors o personal de seguretat privada, entre altres perfils.



L'oci, també afectat

Les empreses solen aprofitar els dies del Mobile per organitzar els seus propis esdeveniments corporatius, molts dels quals se celebren en horari nocturn, en hotels de primer nivell o a sales i discoteques de la ciutat.



Taxistes i VTC

Cada any una legió de furgonetes negres omple la ciutat transportant d'un lloc a un altre congressistes de companyies de tecnologia, una imatge habitual que aquest any no es veurà als carrers de Barcelona.



El comerç de luxe

Els congressistes també solen aprofitar algunes hores lliures per anar a comprar i el comerç de luxe és un dels que poden ressentir també de la cancel·lació de l¡esdeveniment.



Aeroports i vols privats

L'any passat l'aeroport del Prat va operar un total de 351 vols privats durant la setmana del congrés, el 95% més que en una setmana habitual del mes de febrer.