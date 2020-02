CGT organitza una protesta a Monserveis per l'«explotació» laboral de treballadores

Una cinquantena de persones, entre membres de la CGT del Bages i del Berguedà i d'altres entitats de Manresa i treballadores i extreballadores de l'empresa, van protagonitzar ahir al matí una sonada protesta davant la seu de la manresana Monserveis, especialitzada en serveis sociosanitaris a gent gran i que, tot i haver estat denunciada per greus irregularitats laborals, estaria continuant la seva activitat amb pràctiques que la CGT qualifica d'«esclavatge».

Josep Cara, secretari general de la Federació Comarcal de la CGT al Berguedà, explicava ahir que Monserveis té «desenes de treballadores en negre, totalment explotades, tal com Treball ja va confirmar. I segueixen fent-ho. Però nosaltres continuem posant denúncies».

El cas ha arribat al jutjat de Manresa, on el propietari de Monserveis, Xavier Pubill, ha estat denunciat per la fiscalia provincial de Barcelona per vulneració de drets laborals, un delicte penat amb fins a sis anys de presó.

A més a més, i a instàncies de la mateixa CGT, Monserveis ja va ser denunciada per Inspecció de Treball el mes d'octubre passat per tenir 53 treballadores sense estar donades d'alta a la Seguretat Social, de les quals 30 no tenien autorització administrativa per residir ni treballar a l'Estat espanyol. A més, 13 no haurien estat donades d'alta amb caràcter previ a la prestació, 8 rebien prestacions per desocupació i una rebia una prestació per incapacitat permanent.

Després de la sanció d'Inspecció de Treball, que va suposar una multa a l'empresa de 735.000 euros, la CGT ha presentat encara una vintena més de denúncies per vulneracions laborals, segons confirma Josep Cara. «El que demanem és que es respecti la llei, que les persones estiguin contractades per les hores que treballen i per la categoria que fan, i que les que no tenen papers estiguin contractades legalment».

Durant l'acte de protesta es van penjar diverses pancartes de denúncia contra l'empresa a la façana de la seu de Monserveis i es van llançar crits contra l'«explotació» laboral que practica l'empresa.

Entre les manifestants hi havia Hortènsia Barniol, de Cabrianes, que fa tres anys que treballa (encara ara) per Monserveis «amb un contracte escombraria». «Després de la denúncia se'm va assegurar una hora més, però tot i així en faig 25 i en tinc assegurades 20», explica Barniol. «No demano res fora de la llei, ni un euro, sinó el que marca el contracte segons conveni», apunta Barniol, per a la qual l'empresa «explota les treballadores, sobretot les sense papers i les dones grans».

L'encara treballadora de Monserveis explica que «sempre ens han tingut apartades unes de les altres, perquè no ens poguéssim explicar les coses entre nosaltres. Fins i tot per venir a cobrar et donaven dia i hora. Però ara totes anem a una per denunciar-ho». Barniol assegura que a les treballadores, encarregades de tractar amb gent gran, «no se'ls fa cap preparació ni se'ls exigeix res. Jo, per sort, tenia alguns cursos fets pel meu compte». «M'ha fet sentir molt malament adonar-me que hi ha noies que les han tractat encara pitjor que a mi. És esclavatge total», concloïa Barniol.

Al seu costat, la manresana Maribel Arribas explicava que durant vuit anys ha estat col·laborant amb l'empresa, els dos darrers amb un contracte de sis hores per dos dies a la setmana, «tot i que treballava tota la setmana sencera». Arribas, que feia feines de comercial de Monserveis, va plegar el mes d'octubre, en assabentar-se, per les denúncies dels abusos laborals. «Pretenien que obrís una oficina a Vic per compensar les pèrdues de clients per la denúncia. Però jo no en volia ser còmplice de cap manera», diu Arribas. «Em vaig sentir enganyada i manipulada, quan ho vaig saber, perquè jo estava fent de comercial per l'empresa. Les noies no es mereixen això, perquè són bones treballadores», deia molt afectada. «Són uns estafadors», concloïa entre llàgrimes.