La Factoria, de Cabrianes, havia de presentar una app al congrés

L'empresa bagenca La Factoria, amb seu a Cabrianes, havia previst participar en l'edició d'enguany del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que s'havia de celebrar del 24 al 27 de febrer i que l'organització va cancel·lar arran de l'epidèmia del coronavirus.

La Factoria, especialitzada en el desenvolupament de contingut educatiu digital, disposava d'un estand propi al congrés tecnològic d'enguany.

Segons van explicar fonts de l'empresa, el «plat fort» de les activitats que La Factoria havia organitzat per al MWC era la presentació de Salesly, una aplicació de gestió comercial per a empreses, tot i que també hi havien de mostrar, per descomptat, la resta de productes i serveis que ofereixen.

A part de contingut educatiu digital, La Factoria també desenvolupa aplicacions mòbils adaptades als sistemes operatius iOS i Android i ofereix serveis de màrqueting digital, entre d'altres.



Participació en altres edicions



La Factoria ha participat en altres edicions del MWC. El primer any que va fer-ho, el 2013, va presentar-hi el MakerPF 4.0, un software per crear videojocs sense necessitat de saber programar. El 2014, hi va presentar Make It, una aplicació per a iPad adreçada a mestres i alumnes de primària per relacionar i classificar elements en totes les assignatures.

La Factoria va néixer l'any 2000 com a empresa dedicada al disseny gràfic i de pàgines web, però de seguida va començar a cultivar el vessant dels jocs en suport multimèdia i el contingut digital educatiu.