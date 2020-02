El Govern espanyol subratlla que la cancel·lació del MWC no ha estat per raons sanitàries

El Govern espanyol va subratllar ahir que la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona davant l'amenaça del coronavirus no respon a «raons sanitàries». Ho va dir la vicepresidenta de l'executiu estatal Carmen Calvo, que als passadissos del Congrés va voler posar en valor que Espanya ha seguit les recomanacions de l'OMS i té un sistema de resposta «molt solvent».

La vicepresidenta del govern, en nom de l'executiu, es va mostrar disposada a «entendre» les raons per les quals el Mobile s'ha cancel·lat, per evitar que la convocatòria «no sigui el que ha de ser», però va insistir que cal transmetre un missatge de tranquil·litat perquè el clima d'alerta «no es correspon amb la situació real» a l'Estat.

La vicepresidenta va recordar que en aquest moment només hi ha dos casos de coronavirus a Espanya que evolucionen «molt bé», i va subratllar que les 21 persones repatriades de Wuhan estan a punt de complir la quarantena sense que cap d'elles hagi mostrat símptomes de la infecció. «Entenem que es pugui produir la suspensió per evitar que la convocatòria no sigui el que ha de ser en un esdeveniment tan prestigiós com el Mobile de Barcelona per a Espanya», va admetre Calvo.

D'altra banda, experts en microbiologia i malalties infeccioses consultats per Efe respecten la suspensió del Mobile, però opinen que la seva celebració no suposava riscos per a la salut dels assistents. Així, el portaveu de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, Benito Almirante, considera que, ara per ara, el risc de coronavirus a Espanya «és molt petit» i que aquest virus «no pot aturar el món», i el catedràtic de Microbiologia i director del Centre Nacional de Grip de Valladolid, José María Eiros Bouza, considera que «de raons sanitàries per suspendre'l no n'existeixen».