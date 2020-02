L'organització decideix cancel·lar el Mobile però en garanteix la continuïtat a Barcelona

GSMA, la patronal mundial dels operadors mòbils i organitzadora del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, va decidir ahir a la tarda cancel·lar finalment l'edició d'enguany de la fira davant l'onada de cancel·lacions de companyies assistents per temor del coronavirus.

L'associació, que reuneix uns 800 operadors de telefonia mòbil i més de 200 empreses tecnològiques, es va reunir d'urgència per videoconferència per analitzar l'impacte del coronavirus en la celebració del congrés, que havia de tenir lloc del 24 al 27 de febrer a la capital catalana. Després d'hores de converses, els organitzadors van prendre la difícil decisió de suspendre el congrés, després que l'última setmana una trentena de companyies s'hagin donat de baixa per la seva preocupació pel coronavirus Covid-19 i per protegir la salut dels seus empleats.

La GSMA ha atribuït l'anul·lació d'aquesta edició de la mostra a la «preocupació global» al voltant de l'epidèmia del coronavirus, però ha garantit que aquest esdeveniment tornarà a Barcelona el 2021 i en successives edicions. En un comunicat difós ahir, el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, va assegurar que aquesta preocupació global sobre el coronavirus, sobre els viatges dels assistents a l'esdeveniment i altres circumstàncies feien «impossible» acollir l'esdeveniment, però va garantir el compromís de futur de la GSMA amb Barcelona.

Hoffman va voler deixar clar, «amb el degut respecte a l'ambient segur i saludable» que oferia Barcelona i Espanya, que la crisi ha estat provocada pel temor del coronavirus. En aquesta línia, va afegir que les administracions «entenen i respecten» la decisió adoptada per la GSMA, i va subratllar que aquesta associació i les administracions implicades continuaran «treballant a l'uníson i recolzant-se mútuament per al MWC Barcelona del 2021 i de futures edicions», ratificant així el compromís de la GSMA amb la capital catalana.

Hoffman recorda en la nota que des de la primera edició del MWC a Barcelona, el 2006, aquest esdeveniment ha reunit la indústria, els governs, els operadors i altres actors del sector de les telecomunicacions. El directiu té previst valorar avui en roda de premsa la decisió de cancel·lar el MWC 2020, i ho farà acompanyat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de la de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i de representants del Govern central, la Generalitat i Fira de Barcelona.

LG va ser la primera companyia que la setmana passada es va retirar del saló, i després d'aquesta s'ha produït una cascada de desercions, com les de Sony, Ericsson, Amazon, NTT Docomo, Rakuten, Intel, Facebook o, ahir mateix, Deutsche Telekom, AT & T, Nokia i Vodafone, una de les principals operadores europees, que a més és membre del Consell d'Administració de GSMA.

Els organitzadors no han pogut aturar aquest degoteig de baixes, tot i l'esforç addicional que han fet els últims dies per transmetre un missatge de tranquil·litat i normalitat, anunciant noves restriccions d'accés a la mostra i reforçant les mesures d'higiene i seguretat.

També el Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han fet èmfasi les últimes setmanes que no hi havia raons sanitàries per suspendre el Mobile i que no era necessari prendre més mesures de protecció que les adoptades fins ara.

Malgrat tot, el temor d'un possible contagi al MWC ha pesat més que els arguments dels organitzadors i el Mobile finalment no podrà celebrar la seva edició del 2020. Barcelona es queda així aquest any sense el principal congrés de telefonia mòbil del món, amb totes les conseqüències, principalment econòmiques, que això comportarà.