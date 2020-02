La Xina albira una sortida a la crisi sanitària pel descens dels nous casos de contagis

La Xina va començar ahir a albirar una via de sortida, tot i que bastant incerta encara, al malson que viu a causa de l'epidèmia del coronavirus, que manté el país pràcticament paralitzat i la immensa majoria de la població tancada a casa seva des de fa ja gairebé tres setmanes.

El creixement dels nous casos de la pneumònia causada pel virus –batejada per l'OMS com a Covid-19 per evitar designar-la amb el nom d'una ciutat concreta o un país– porta set dies reduint-se des que el 4 de febrer va aconseguir un pic de 3.887 persones. I les últimes dades publicades ahir per la Comissió Nacional de Sanitat, que recullen les 24 hores transcorregudes fins dimarts a la mitjanit, xifren els nous contagiats en 2.015, un descens del 48,2% respecte al dimarts de la setmana anterior. Es tracta de la principal caiguda en el nombre de nous contagiats des del 30 de gener.

Amb tot, l'epidèmia ha provocat ja 1.113 morts entre els 44.653 casos diagnosticats a tot el país, malgrat que 4.742 malalts ja han estat donats d'alta.

La taxa de recuperació de la pneumònia se situa, doncs, en el 10,6%, quan el 27 de gener encara estava en l'1,3%, una altra dada que podria induir a l'optimisme.



El pic, encara per arribar

El prestigiós epidemiòleg xinès Zhong Nanshan, cap de l'equip nacional d'experts al capdavant de la lluita contra el virus, va afirmar a alguns mitjans que el pic de la infecció –quan s'aconsegueixi el màxim de casos i aquests comencin a declinar– podria aconseguir-se a final de febrer al sud de la Xina. No obstant això, el mateix pneumòleg –molt respectat al país pel seu protagonisme en la lluita contra la síndrome respiratòria aguda i greu (SARS) ocorreguda el 2003– havia pronosticat ja anteriorment el punt d'inflexió de l'epidèmia per a principi d'aquest mes.

Zhong, de 83 anys, es va mostrar ahir previsor: «Ningú pot predir amb exactitud» el pic de la malaltia, ja que encara hi ha massa variables obertes, segons recollia el diari oficial Global Times.

Respecte a la possibilitat que el retorn al treball dels xinesos que han prolongat encara les seves vacances per l'any nou lunar pugui estendre l'epidèmia, el científic la va considerar «baixa» pel fet que la majoria dels portadors del virus ja haurien d'haver mostrat símptomes després de l'estès període festiu.

Zhong va destacar que a la ciutat de Wuhan, focus de la infecció, les dues tasques crucials són posar en quarantena a tota la població sospitosa d'estar infectada, cosa que s'hauria d'haver fet abans –va recalcar–, i augmentar les capacitats de tractament als pacients més greus. Altres experts consideren, no obstant això, que encara és massa aviat per fer prediccions sobre el començament del declivi de l'epidèmia.

El principal assessor mèdic del ministeri de Sanitat australià, Brendan Murphy, va dir ahir a la televisió estatal que és «massa prematur» fer qualsevol pronòstic i que les dades han de ser analitzats molt de prop en les pròximes setmanes abans de poder predir l'evolució del virus.



Escassetat d'oxigen

Mentrestant, la Xina continua vivint molt al ralentí i enfrontant-se al problema que les restrictives mesures adoptades per contenir al virus puguin danyar encara més l'economia i fins i tot entorpir el subministrament de material necessari per a combatre'l.

Les cadenes de subministrament de multitud d'indústries s'han vist afectades, des dels fabricants d'automòbils fins als de telèfons mòbils, però el que realment preocupa és que els proveïdors d'equipament sanitari puguin produir a plena capacitat.

L'escassetat d'ampolles d'oxigen i altres materials mèdics continua sent un greu problema a la província de Hubei, epicentre del virus, a on Pequín ha desplaçat 12.000 professionals sanitaris, segons el diari digital privat Caixin.

Els hospitals de Wuhan, capital de Hubei, necessiten urgentment bombones d'oxigen per als pacients greus, segons doctors citats per aquest mitjà, que recorden que els malalts amb infeccions pulmonars requereixen sovint subministrament addicional d'oxigen. En alguns centres, com l'hospital Wuhan Tongji –on molts pacients greus estan ingressats– l'escassetat aconsegueix el centenar de bombones diàries.

També a Huanggang, una ciutat pròxima a Wuhan de 7,5 milions d'habitants i que ocupa el segon lloc després d'aquesta en víctimes mortals (52), els metges expliquen que hi ha mancança de màscares, ulleres i vestits protectors.