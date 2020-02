Barcelona Tech City proposa una fira d'emprenedors per suplir el MWC

Barcelona Tech City preveu impulsar un congrés alternatiu al 4YFN, després de la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC). L'esdeveniment se celebraria entre el 24 i el 26 de febrer i pretén ser un «punt de trobada» entre les start-ups i els principals fons «europeus i espanyols», segons va explicar el membre de l'equip directiu de Barcelona Tech City Carlos Blanco. «No es pretén fer un MWC ni un 4Y4N, però sí un esdeveniment d'emprenedoria que permeti donar força a l'ecosistema», va apuntar l'associació a través del seu compte de Twitter.

La cancel·lació del Mobile ha suposat també l'anul·lació d'esdeveniments associats com el 4YFN, dedicat a les start-ups, el festival Xside i el fòrum d'educació YOMO, segons van confirmar ahir els principals directius de GSMA.

El saló d'emprenedors 4YFN aglutina cada any a la Fira de Montjuïc milers de directius i representants de start-ups tecnològiques, mentre que YOMO és un certamen que se celebra a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat que aplega professors i alumnes de tot Catalunya. L'Xside s'estrenava aquest any i havia d'unir creativitat i espectacle amb un programa de dia, mentre que a la nit s'havia previst concerts de música electrònica.

Per la seva banda, Barcelona Tech City agrupa prop d'un miler d'empreses vinculades al sistema tecnològic i digital. L'ens pretén crear ara un espai on les compa-nyies «puguin explotar el networking que porta associat en termes de captació d'inversió i clients». Segons Carlos Blanco, aquest és un «moment històric» perquè les escoles de negoci, els emprenedors i les administracions públiques s'uneixin per crear un «gran esdeveniment de start-ups».La proposta ha estat aplaudida per diversos actors de l'ecosistema, com el també inversor Eneko Knörr, que ha assegurat que tenia pensat anar a Barcelona «de totes maneres». La immobiliària on-line Housfy o l'empresa de coworkings Aticco són també algunes de les empreses que han manifestat el suport a la iniciativa.

D'altra banda, El Mobile Social Congress, el congrés tecnològic internacional alternatiu de Setem Catalunya, manté l'edició d'aquest any malgrat la cancel·lació del Mobile.