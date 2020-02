Brussel·les eleva una dècima el creixement del PIB espanyol

La Comissió Europea ha elevat una dècima la seva previsió del creixement de l'economia espa-nyola tant per a enguany, fins a l'1,6%, com per al 2021, quan creixerà l'1,5%, i situa així la seva previsió en línia amb l'última actualització del Govern, presentada dimarts.

Brussel·les va publicar ahir les «previsions econòmiques d'hivern», que només recullen projeccions sobre el comportament del PIB i no sobre dèficit o deute. L'informe subratlla que l'alentiment de l'economia espanyola en el segon semestre del 2019 va ser «més lleu» de l'anticipat a causa d'«una petita recuperació del consum privat». En conseqüència, l'Executiu comunitari assegura que l'economia espanyola va tancar l'any passat amb una expansió del 2% del PIB, una dècima més del que havia calculat el novembre d'aquest any.

Els seus càlculs, en tot cas, es basen encara en un escenari de pròrroga pressupostària com l'enviada a Brussel·les l'octubre de l'any passat, encara que ja han tingut en compte novetats recents com la revaloració de les pensions. La data de tall de l'informe és de dimarts passat, 4 de febrer.

«La composició del creixement a la segona meitat del 2019 també apunta a una demanda domèstica més sòlida i, per tant, a una perspectiva més positiva que l'anticipat. El creixement s'espera ara que s'estabilitzi», diu Brussel·les.