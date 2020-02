La Cambra xifra en 60 milions l'impacte de la cancel·lació del congrés per a la Fira

Pla general del recinte de la Gran Via on s'havia de celebrar el MWC

La Cambra de Comerç de Barcelona va xifrar ahir en 60 milions l'impacte directe de l'anul·lació d'aquesta edició del MWC sobre Fira de Barcelona, equivalent «al 30% dels seus ingressos», va afegir en un comunicat. La Cambra, que lidera Joan Canadell, mostra el seu «absolut respecte i suport» a Fira de Barcelona, ja GSMA, per la cancel·lació del Mobile, així com la seva «solidaritat» amb el teixit empresarial, «que es veurà afectat greument», afegeix. Fira de Barcelona és un consorci de naturalesa pública, amb gestió empresarial privada i autònoma, integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Barcelona. N'ostenta la presidència l'alcaldessa de la capital catalana.

Per la seva banda, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va calcular en 500 milions d'euros les pèrdues per a l'economia de Barcelona, Catalunya i del conjunt d'Espanya derivades de la cancel·lació.

La Cambra recorda que Catalunya no té cap cas de coronavirus i que el sistema sanitari català ha defensat en reiterades ocasions que està preparat per fer front a qualsevol situació que es pogués donar.

D'altra banda, la Cambra titlla de «notable» l'impacte econòmic que suposa l'anul·lació del Mobile, que recorda que havia de generar uns 492 milions a l'economia de Barcelona. Més enllà de l'impacte directe sobre Fira de Barcelona, l'indirecte s'estima al voltant de 209 milions i es calcula a partir de la despesa global dels assistents al Mobile en el sector hoteler, de restauració, transport i serveis, afegeix la Cambra.

La Cambra recorda també que des de la primera edició, el 2006, el Mobile ha deixat uns 4.383 milions d'euros a Barcelona, i ressalta també que uns 32.000 assistents a aquesta fira treuen profit comercial i empresarial de la seva assistència al MWC.



Capacitat d'encaixar el cop

El director general i el president de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga i Pau Relat, respectivament, van destacar ahir que la gestió realitzada els últims anys per l'equip actual de la institució firal ha portat a diversificar l'activitat i a reduir així els riscos econòmics.

«No entrarem en pèrdues. Tenim capacitat per encaixar-ho. Tindrem un any més difícil del que és habitual, però la solvència està garantida», va dir Serrallonga en la conferència de premsa en la qual les administracions públiques i GSMA van donar detalls dels motius que han portat a la cancel·lació del Mobile.

Per la seva banda, Pau Relat va dir que «hem treballat per diversificar els riscos incorporant nous salons». «Som optimistes perquè s'han fet els deures», va afegir.

Fira de Barcelona va tancar el 2019 amb un rècord de facturació en superar els 215 milions d'euros, el 12% més que el pressupostat i gairebé el 15% més que el 2017, un any comparable pel que fa a l'activitat firal. De cara al 2020, els responsables de la Fira esperaven facturar una mica més de 205 milions d'euros, per sobre dels 200 de l'any comparable del 2018.



Afectacions econòmiques

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha valorat que el sector es troba «davant la situació que ningú desitjava» amb l'anul·lació del saló, malgrat que ha exposat que encara és ràpid per quantificar els costos que tindrà. Fa una setmana va xifrar en 28.000 les habitacions reservades de cara al Mobile.

Quant al sector d'empreses que contracten el personal que treballa als estands de la fira, deixarà de facturar al voltant del 20 i 25% sense la celebració del MWC.

El vicepresident de Luxury VTC i propietari d'Actuacions Alegre –empresa barcelonina de VTC tradicionals–, Sergi Alegre, qualifica la cancel·lació del MWC de «desastre total», sobretot després que la GSMA hagi arguït força de causa major per anul·lar-ho, la qual cosa els dificultarà cobrar indemnitzacions. Alegre diu que el sector de les VTC tradicionals factura entre vuit i deu milions d'euros per al MWC.

Per la seva banda, el portaveu d'Elite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, assegura que el saló els permet guanyar entre el 20 i el 30% més, equiparant febrer als mesos de maig i juny, en època d'estiu. Amb tot, el portaveu remarca que els taxistes no sofreixen tant la pèrdua del Mobile com la restauració.