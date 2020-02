El Mobile creu que l'anul·lació «per força major» l'eximeix de pagar indemnitzacions

L'associació GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC), va assegurar ahir que la cancel·lació de l'edició del 2020 és deguda a una situació de «força major» a causa de l'epidèmia de coronavirus, el que, segons la seva opinió, els exonera de responsabilitats econòmiques.

El conseller delegat i el director general de GSMA, John Hoffman i Mats Granryd, respectivament, van participar en una roda de premsa conjunta amb representants de les administracions públiques i Fira de Barcelona per donar explicacions de la cancel·lació del Mobile i mostrar un front comú per treballar per a properes edicions, que esperen que repeteixin l'èxit de l'any passat.

Després d'afirmar que no tenien altra opció que cancel·lar l'esdeveniment, els directius de la patronal mundial dels operadors mòbils van assenyalar que els contractes de GSMA amb els seus clients inclouen clàusules de força major i es van mostrar convençuts que aquestes són aplicables al que ha passat aquests dies. «És una situació de força major. No farem especulacions, veurem el que especifiquen els contractes. S'analitzaran els termes de cadascun. Hem pres aquesta decisió per una epidèmia», va afirmar Hoffamn.

En resposta a preguntes dels periodistes, van restar rellevància al fet que no hi hagi una declaració d'emergència sanitària que afecti Espanya i Barcelona, i que tant el Govern espanyol com la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hagin insistit una i altra vegada que no existia cap raó sanitària per suspendre l'esdeveniment.

El director general de GSMA, que va participar per primera vegada en una roda de premsa a Barcelona, va al·legar que «tenim moltes declaracions de centres de prevenció europeus de control de malalties que diuen que és important limitar o reduir les reunions amb tants participants».

«No es tracta de res en contra de Barcelona o Espanya. Es tracta de l'explosió d'una malaltia. La gent està morint globalment. Hauríem tingut milers de persones reunides a Barcelona i és el risc que volíem evitar», va apuntar, després de recordar que el Mobile és l'esdeveniment firal que atrau més participants (més de 100.000 eren previstos per al 2020).

Pel que fa al cost que tindrà per al GSMA la cancel·lació, els directius van assegurar que encara no s'ha analitzat, i van subratllar que GSMA és una associació sense ànim de lucre i que s'ha cancel·lat l'esdeveniment basant-se en «una decisió no financera», sinó «de benestar i salut».

Fonts del sector han apuntat que, a partir d'aquesta setmana, començarà un procés que pot ser molt llarg d'estudi de cada un dels contractes vinculats amb el Mobile i que podria arribar a enfrontar la mateixa organització GSMA amb els socis que han vist com es cancel·lava l'esdeveniment sense que ells ho desitgessin. Es dona per fet que les firmes tecnològiques que van optar per no venir a Barcelona quan encara es mantenia l'esdeveniment assumiran les responsabilitats econòmiques que s'hagin generat.