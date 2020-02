Barcelona impulsa ofertes turístiques i un esdeveniment per omplir el buit del Mobile

Barcelona intentarà mitigar el buit que deixa la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) 2020, al qual estava previst que hi assistirien més de 100.000 professionals, amb l'impuls d'una nova jornada d'emprenedors i d'ofertes turístiques que permetin atreure nous visitants.

La suspensió d'aquest congrés tecnològic a causa del coronavirus ha suposat un fort revés per a la ciutat, que deixarà d'ingressar prop de 500 milions d'euros, un import de què s'haurien beneficiat sectors com l'hoteler, el firal, la restauració, el comerç, el transport i l'oci.

Per analitzar l'impacte d'aquesta suspensió en l'economia de la ciutat, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, es van reunir ahir al matí amb els agents econòmics, una reunió de la qual va sortir la proposta d'impulsar la Barcelona Opportunity Week, un paquet d'ofertes turístiques per atreure visitants la setmana que s'havia de celebrar el congrés (del 24 al 27 de febrer). La Barcelona Opportunity Week, en la qual ja està treballant el consorci publicoprivat Turisme de Barcelona, oferirà ofertes en els sectors de la restauració, l'hostaleria i la cultura per «esmorteir» l'impacte negatiu de la cancel·lació del MWC.

Per la seva banda, l'associació Barcelona Tech City, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, ha organitzat del 24 al 26 de febrer les jornades d'emprenedoria Barcelona Tech Spirit com a alternativa a la cancel·lació del Mobile. Aquestes jornades –encara es desconeix on tindran lloc– constaran de trobades entre emprenedors de la ciutat i fons d'inversió internacionals que ja tenien previst ser a Barcelona durant aquests dies. A més, es posaran en marxa noves activitats orientades a promoure l'intercanvi entre les empreses emergents de Barcelona i els diferents fons internacionals.

El president de Barcelona Tech City, Miguel Vicente, va explicar que aquesta iniciativa «ha tingut una resposta magnífica i immediata per part de tots els agents implicats i demostra la força, l'activisme, la solidesa i la solidaritat de l'ecosistema tecnològic de Barcelona».

Tant l'Ajuntament com la Generalitat van lamentar ahir novament la cancel·lació del Mobile i van insistir que no hi havia motius sanitaris per fer-ho. El president de la Generalitat, Quim Torra, va atribuir la suspensió del congrés «a l'epidèmia de la por, que la desinformació s'ha estès per tot arreu», mentre que l'alcaldessa Colau va qualificar aquesta decisió d'«injusta». «Havíem treballat molt bé, estava més preparat que mai, no hi havia conflictivitat política ni cap amenaça de vaga. Quan teníem la feina feta i no hi havia cap alarma sanitària, penses: quina mala sort!», va declarar Colau en una entrevista a RAC1.

Preguntada sobre la celebració de pròxims esdeveniments multitudinaris a Fira de Barcelona, Colau va dir que «no es preveu cap incidència ni cap problema» en fires com Alimentària, que se celebrarà del 20 al 23 d'abril al recinte de Gran Via de l'Hospitalet.