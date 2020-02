El sector de congressos, a l'expectativa de l'evolució global del coronavirus

El sector de l'organització de congressos i reunions està a l'expectativa de veure quin serà l'impacte de l'evolució del coronavirus en la indústria, no només de Barcelona, sinó d'Europa. En aquest sentit, el director del Barcelona Convention Bureau, Christoph Tessmar, va explicar que de moment, a part del Mobile, no s'ha donat de baixa cap congrés que se celebra a la ciutat i que ha estat assessorat per l'entitat, que és integrada en Turisme de Barcelona. Segons Tessman, tampoc els han cancel·lat congressos previstos per als propers mesos i, fins i tot, s'estan confirmant alguns esdeveniments nous que se celebraran a la ciutat en els propers anys.

De moment, els més de 30 congressos que hi ha previst que se celebrin aquest any a Barcelona segueixen endavant, ha recalcat Tessman. No obstant això, sí que s'han cancel·lat alguns esdeveniments corporatius que organitzaven empreses a Barcelona aquesta setmana. Aquest és el cas de l'empresa Fortinet, amb seu a Califòrnia i dedicada al desenvolupament i comercialització de programari i dispositius de ciberseguretat, que ha cancel·lat pel coronavirus un congrés que havia organitzat a Barcelona del 17 al 20 de febrer i que preveia reunir uns 3.000 delegats.