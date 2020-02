la factoria cabrianes

La Factoria va néixer l'any 2003 com a empresa dedicada al disseny gràfic i de pàgines web, i d'aleshores ençà ha ampliat la carta de productes i serveis amb els jocs multimèdia, les aplicacions mòbils i el màrqueting digital, entre d'altres. L'empresa, fundada per l'emprenedor bagenc Bernat Casanovas, va canviar de propietat el 2017, i avui és liderada per Josep Lluís Gómez (CEO i director financer), Robert Mudarra (director d'art i de projectes), Marina Masip (coordinadora de projectes) i Juanjo Román (CTO). La Factoria té la seu a Cabrianes, en un local que havia estat una granja de pollastres.

Mudarra, que té formació en disseny gràfic i va començar a treballar a l'empresa com a becari, explica que La Factoria s'ha especialitzat en la ludificació de continguts digitals educatius. N'és un bon exemple «Un món de poesia» (vegeu la fotografia de sota a la dreta), una aplicació sobre l'obra de l'escriptora Joana Raspall que integra contingut literari, gràfics interactius i jocs educatius. Tot i que s'han consolitat en aquest mercat, Mudarra explica que també s'han obert camí en altres nínxols, com ara el de les aplicacions de gestió per a empreses. La Factoria havia de participar en el Mobile World Congress Barcelona, cancel·lat per l'epidèmia del coronavirus.

Per poder oferir aquesta cartera de productes i serveis, La Factoria disposa d'un equip de vuit professionals amb formació en camps tan diversos com el disseny, la programació i la filologia. Mu- darra apunta que una de les claus de l'èxit de l'empresa és la flexibilitat, és a dir, que sempre ha buscat «els perfils específics per a cada projecte». «A part de la plantilla fixa, també treballem amb col·laboradors d'arreu del món quan ho necessitem», afirma.

Gómez, per la seva banda, assegura que, encara que tingui «avantatges i inconvenients», tenir la seu a Cabrianes és «un valor afegit» per a l'empresa. D'una banda, no ser a Barcelona o a l'àrea metropolitana «de vegades pot ser un problema», admet, ja que la majoria dels clients i del talent són allà. «Sovint has de pagar un sou més alt als treballadors només pel fet que s'han de desplaçar», explica. D'altra banda, però, treballar en un entorn com el de Cabrianes permet a l'empresa oferir una «qualitat de vida incomparable» als treballadors perquè no té els inconvenients de la gran ciutat, com ara la dificultat per aparcar el cotxe, el soroll i la contaminació. «Els nostres clients de fora del Bages sovint no sabrien ubicar Cabrianes en un mapa, però quan venen i veuen on som al·lucinen», assegura Gómez.

Per a La Factoria, trobar el talent que l'empresa necessita no només és difícil perquè és lluny de Barcelona, un dels centres tecnològics de referència a Europa. També ho és perquè el mercat laboral és molt competitiu. Com que La Factoria no pot igualar les condicions que ofereixen els gegants del sector, Mudarra explica que l'empresa sempre ha cregut molt en donar oportunitats als estudiants, tant de la comarca com d'arreu del país. «Col·laborar amb els centres educatius i formar estudiants en pràctiques perquè s'incorporin a l'equip sempre ha estat un dels principis de la nostra filosofia», afirma Mudarra, que afegeix que és «molt enriquidor» treballar amb joves, ja que «saben de seguida si un joc o una aplicació és atractiva o no».

Treballar braç a braç amb els centres educatius i de formació professional de la comarca és una de les recomanacions que l'associació d'empreses TIC Bages, de la qual La Factoria forma part, va fer recentment en un acte sobre l'estat del sector a la Cambra de Comerç de Manresa. Per fer créixer el sector, que al Bages dona feina a unes 500 persones, Gómez demana a les empreses que no tinguin por de treballar en equip.