Menys és més

Tornem-hi, amb el tema de l'energia. Per a moltes famílies i per a la majoria d'empreses la despesa energètica és clau en les respectives economies.

Les petites i mitjanes empreses instal·lades en la rutina i en l'individualisme molts cops no aborden una qüestió que encara té comportaments oligopòlics tot i que s'ha liberalitzat el mercat. Per això em permeto explicar algunes bones pràctiques que s'estan produint en alguns municipis i comarques de Catalunya per veure si serveix d'emulació als qui encara no s'hi han posat.

La transició energètica cap a la sostenibilitat molts cops ha de començar demostrant al qui l'ha de protagonitzar que hi guanya també en diners. I aquesta és l'experiència que s'ha produït en alguns municipis del Vallès i d'Osona.

Com que hi ha molt poca tradició de cooperació real entre pimes, ha hagut de ser un agent extern, l'Ajuntament o el Consell Comarcal, qui ha contractat els serveis d'una consultora d'energia per tal que en un primer moment fes a les empreses que s'hi volien acollir una auditoria energètica elemental per veure si les factures i el model de contractació amb les companyies elèctriques són les òptimes. Només aquest estudi ja sortia que quasi el 80% de casos pagaven més del que calia. El 50% d'empreses es detectava que els facturaven malament i en detriment seu.

En el cas que l'empresa volgués aprofundir també en com estalviar energia, això significava un altre estudi propi, que normalment sempre ajudava a prendre decisions estalviadores sobre el consum energètic.

Tornant, però, a la qüestió del preu, el pas següent impulsat pels ajuntaments proactius era promoure entre les empreses que havien acceptat la primera auditoria organitzar-se en grup de compra. Les motivacions eren òbvies

-Unificar esforços davant d'una qüestió complexa

-Possibilitats d'obtenir una economia d'escala globalment més favorable

-Adoptar una estratègia activa en el mercat lliure

-Disposar d'una correcta i òptima contractació energètica

-Disposar de la informació i assessorament adequat al perfil de consum

-Ésser més competitius

-Compra d'energia d'origen renovable

Després venia el procés de preparació de la compra amb la informació i plantejament de la Compra Agrupada; la recollida de dades de les empreses; el tractament de la informació. I així poder determinar els lots de contractació; la definició dels preus de sortida; la proposta de sistema de licitació convencional o subhasta electrònica.

Llavors es preparaven el plec de clàusules amb els lots de contractació, tipus de compra, preus de sortida, durada del contracte, etc. I a partir d'aquí ja es podia fer la licitació per subhasta electrònica amb adjudicació transparent i pública, negociació curta i on-line. I amb garantia de competència i accés de nous proveïdors.

Aquest mètode augmenta la competitivitat i competència en les ofertes, i per això es conviden les comercialitzadores (unes 25 per subhasta). Llavors és quan es produeix el miracle del mercat lliure veritable. Els preus comencen a una altura i acaben molts cops desplomant-se de forma inimaginable. I, per a més satisfacció, en la fase actual solen ser comercialitzadores petites amb poca xarxa les que solen guanyar aquestes subhastes. Les pimes consumidores amb les pimes distribuïdores: win-win.

En la recta final hi ha un informe del procés de compra i la validació dels contractes a les comercialitzadores.

Aquest detallat procés que m'ha facilitat una consultora manresana que es dedica al tema va ser experimentat fa poc a Osona a final de l'any passat. Una vuitantena d'empreses de Vic i Manlleu en grup de compra van assistir a quatre subhastes successives a través d'una plataforma electrònica de compres. Monitoritzant la subhasta des de la seu de l'agència per al desenvolupament de la comarca. Hi havia 30 comercialitzadores convidades i d'aquestes en van participar vuit. La subhasta per compra a mercat d'alta tensió va durar 35 minuts i l'estalvi generat fou de 7.300 euros. La compra de baixa tensió durà 35 minuts i l'estalvi generat fou de 5.250 euros. La compra a preu fix d'alta tensió tingué una durada d'1h 50 min i generà un estalvi de 50.168 euros. I, finalment, la compra a preu fix de baixa tensió durà 15 minuts i l'estalvi generat fou de 104.000 euros.

Rebobinem les xifres de la majoria d'aquestes agrupacions de compra. El 84 % d'empreses poden obtenir millora en el preu de l'energia, amb estalvis: els estalvis són entre l'1% i el 29% del cost. El 57% de les empreses poden optimitzar la seva potència. El 54 % tenen un preu diferent del regulat

Un cop fet l'esforç individual de saber si gastem i paguem més del compte, i en segon lloc haver-nos agrupat per comprar i estalviar encara més, queda la tercera fase. Passem a produir energia cadascú aprofitant que, per fi, la legislació és favorable i l'amortització de les inversions en renovables és molt ràpida. Aquest seria però un altre capítol d'aquest relat on gastar menys dona com a resultat més ingressos, més sostenibilitat, més autosuficiència.