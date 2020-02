Les pimes generaran 250.000 llocs de treball aquest any, el 80% al sector serveis

Les petites i mitjanes empreses (pimes) crearan 245.166 llocs de treball aquest any al conjunt de l'Estat, dels quals el 80% (197.200) correspondran al sector serveis; el 13% (31.400) a la construcció; el 6% a la indústria (14.400) i l'1% a l'agricultura, que tot just generarà 2.100 llocs de treball aquest any, segons les dades del butlletí trimestral d'ocupació a les pimes elaborat per Randstad Research i Cepime.

Els 245.166 llocs de treball que generaran les pimes enguany a l'Estat suposaran el 2,4% més respecte de la xifra d'ocupats registrada per aquestes empreses l'any anterior, però representen 28.800 llocs de treball menys que els que es van crear el 2019 i gairebé 100.000 menys que els generats un any abans. Això és degut al fet que la desacceleració econòmica està provocant un alentiment en la creació d'ocupació, segons l'estudi.



Ritme inferior

De fet, el ritme de creixement de l'ocupació a les pimes previst per a aquest any és inferior al del 2019 (+2,7%) i 2018 (+3,6%), en línia amb la moderació de l'activitat econòmica i la «tendència generalitzada de desacceleració del mercat laboral», apunta l'informe.

Per sectors, el de la construcció serà el que mantingui un ritme de creació d'ocupació més alt, el 3,8% més, mentre que agricultura i serveis presentaran increments més moderats, del 2,6% i del 2,4% respectivament. Finalment, la indústria, amb l'1%, serà el sector que experimentarà el creixement més discret.

Per mides, les petites empreses (de 10 a 49 empleats) lideren la creació d'ocupació amb 105.700 contractes, el 43,1% del total i el 2,9% més que el 2019. Les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) generaran un volum d'ocupació similar, amb 100.500 llocs de treball, el 41% del total i el 3% més. Finalment, les microempreses (1 a 9 empleats) crearan 39.000 llocs de treball, el 15,9% del total i l'1,2% més.