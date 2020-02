Barcelona informa pels consolats de l'oferta alternativa al MWC

? L'Ajuntament de Barcelona informarà «en temps real a través dels consolats» de l'oferta tecnològica i turística que ha programat per a la setmana per atenuar la cancel·lació del MWC a la ciutat. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i la responsable d'Agenda 2030 i Transició Digital de l'Ajuntament, Laia Bonet, es van reunir ahir amb membres del cos diplomàtic destacat a la ciutat per tractar el posicionament i les accions del consistori arran de la cancel·lació del MWC 2020 pel temor al coronavirus. A la trobada hi van acudir els cònsols d'Alemanya, Argentina, el Canadà, Corea, la República Popular de la Xina, els Emirats Àrabs Units, França, Israel, Itàlia, el Japó, Kazakhstan, Portugal, Qatar, Rússia, Suècia i Turquia. Collboni va dir als mitjans haver detectat molta expectació al cos consular pels esdeveniments que es programaran la setmana que ve i un gran interès de les empreses que havien de venir al Mobile. Collboni va anunciar que avui Barcelona Tech City presentarà el programa del Barcelona Tech Spirit, la nova iniciativa que unirà les activitats econòmiques i tecnològiques que s'havien de celebrar en paral·lel al MWC i que també han estat cancel·lades. Turisme de Barcelona explicarà dimecres la Barcelona Opportunity Week, l'oferta cultural, gastronòmica i d'allotjament que impulsarà la setmana que ve per atreure nous visitants a la ciutat.