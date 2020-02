GSMA, «compromesa amb un gran MWC el 2021»

GSMA, l'entitat organitzadora del Mobile World Congress (MWC), va reiterar ahir la seva «tristesa» per la «inevitable» cancel·lació de l'esdeveniment a causa del coronavirus, així com el seu compromís amb tornar a organitzar «un gran» congrés a Barcelona el 2021.

GSMA va qualificar de «dolorosa» la decisió de cancel·lar el MWC d'aquest any, però va subratllar que és «la correcta», ja que la salut i la seguretat són la prioritat de tots els membres de l'associació. «Els nostres pensaments sincers estan amb els afectats a la Xina i a tot el món en aquests temps difícils», va indicar l'entitat en un comunicat. GSMA afegeix que la indústria mòbil està compromesa a transformar la vida de milers de milions de persones a tot el món i també «amb un gran MWC Barcelona el 2021». Així, la junta agraeix a la gerència de GSMA i a les ciutats i institucions amfitriones la feina intensa «en aquesta situació desafiant i sense precedents», en al·lusió a la cancel·lació del congrés d'aquest any, que havia de celebrar-se la setmana que ve. «Esperem tornar a treballar junts per un MWC Barcelona 2021 encara millor», remarca l'associació.

La patronal tecnològica va fer pública aquesta nota coincidint amb la reunió que institucions, agents socials i sectors econòmics relacionats amb el MWC van mantenir ahir al Palau de la Generalitat, on han mostrat a Fira el seu suport sense fissures perquè negociï amb GSMA l'extensió de l'esdeveniment a Barcelona més enllà del 2023.