L'osonenca SUD Renovables inverteix 1,9 milions d'euros en una nova nau a Avinyó

L'empresa SUD Renovables, especialitzada en el disseny, construcció, explotació i promoció de projectes d'energies renovables i eficiència energètica, està construint unes noves instal·lacions al polígon industrial El Soler d'Avi-nyó. L'empresa osonenca invertirà 1,9 milions d'euros en la compra del solar de 3.435 metres quadrats i la construcció de la nau, que es preveu que estigui enllestida a l'estiu i pugui entrar en ple funcionament a partir del setembre, segons explicava ahir a aquest diari Manel Romero, soci fundador de SUD Renovables.

L'empresa preveu d'aquesta manera ampliar la seva capacitat de treball gràcies a una operació amb què multiplica la seva superfície actual, d'uns mil metres quadrats, repartits entre les oficines de Vic i una nau a Artés, on actualment es prepara el material per fer les instal·lacions de plaques fotovoltaiques, es programen els equips i es treballen els quadres elèctrics. A Avinyó, SUD Renovables concentrarà totes les seves instal·lacions actuals.

En total, a l'empresa treballa una quarantena de persones, una xifra que SUD Renovables diu que preveu d'incrementar gràcies a la disposició de més espai i al bon moment del sector, impulsat per una normativa recent favorable i l'increment de la consciència ecològica així com del reconeixement dels beneficis econòmics que comporta per a l'empresa l'autoproducció elèctrica.

Romero explica que l'autoproducció «es duplica any rere any», i així el 2019 es van generar amb aquest sistema 459 megawatts, «el doble de l'any anterior, que ja havia estat el doble del 2017».

A més, diu Romero, els materials constructius han rebaixat notablement el seu preu en la darrera dècada, i si fa deu anys calia invertir 6 milions d'euros per megawatt produït, avui en calen tan sols 600.000. «Amb una instal·lació d'autoconsum, les empreses recuperen avui la inversió en cinc anys, i els permet fins al 30% d'estalvi en la factura elèctrica», explica Manel Romero.

SUD Renovables aprofita aquest entorn favorable per créixer. L'any 2019 va tancar amb una facturació a l'entorn dels 10 milions d'euros, el 25% més que l'any anterior, i una xifra que preveu incrementar enguany entre el 10% i el 15%, segons avança Romero.

SUD Renovables va ser fundada l'any 2005 pels enginyers Alfred Puig i Manel Romero. Un any més tard, l'entrada d'Ona Capital va impulsar el projecte empresarial, que s'ha anat especialitzant en el disseny i instal·lació de projectes fotovoltaics preferentment per a la indústria i les grans empreses de serveis. El 2007, l'empresa obria unes instal·lacions a Artés des de les quals ha anat projectant la seva expansió, que el 2012 ja va ser internacional amb l'obertura d'una filial a Perú, que finalment va tancar. SUD Renovables distribueix el seu negoci en tres filials: una dedicada als projectes, una altra a les instal·lacions i la tercera al disseny de les estructures. Entre els seus clients destaquen el grup Bon Preu o, més recentment, les benzineres Meroil.