Suport unànime a Fira perquè negociï amb GSMA l'extensió del congrés de mòbils

Institucions, agents socials i sectors econòmics relacionats amb el Mobile World Congress (MWC) van mostrar ahir a Fira de Barcelona el seu suport sense fissures perquè negociï amb GSMA, la patronal dels operadors mòbils, l'extensió del saló a Barcelona més enllà del 2023.

El president de la Generalitat, Quim Torra, els havia convocat a tots a una reunió al Palau de la Generalitat per analitzar els efectes de la cancel·lació de l'edició d'aquest any a causa de la por al coronavirus, i la trobada es va convertir en un tancament de files entorn de la continuïtat d'aquest esdeveniment a la capital catalana.

El president del consell d'administració de Fira de Barcelona, Pau Relat, va defensar davant els assistents la conveniència de «reforçar el partenariat» amb GSMA per poder allargar «bastants anys més» la presència del MWC a Barcelona, i va demanar «discreció» i «unitat» al voltant dels acords que es puguin assolir amb l'entitat. «Els acords als quals puguem arribar seran més o menys reeixits en la mesura que siguem discrets», va dir Relat, que després d'agrair la reacció unitària després de la cancel·lació del Mobile va advocar per mantenir aquesta línia: «Necessitem unitat i consens».

Relat va fer aquesta apel·lació en un moment en què es debat sobre les compensacions a les que pot haver de fer front GSMA per l'anul·lació d'aquesta edició del MWC i a l'impacte econòmic per a Fira de Barcelona derivat d'aquesta cancel·lació.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va destacar la «imatge d'unitat i d'energia» mostrada en els últims dies tot i embats com la cancel·lació del MWC, i va dir que tothom està conjurat perquè la de 2021 sigui una «gran» edició del MWC.

Per atendre les peticions dels sectors afectats per la cancel·lació d'enguany del MWC, el Govern ha creat una comissió interdepartamental formada per cinc departaments.

Tot i que alguns sectors econòmics i que patronals com Foment van demanar la setmana passada a la Generalitat que ajorni la pujada de la taxa turística, inclosa en la llei d'acompanyament dels pressupostos de 2020, per pal·liar així l'impacte econòmic de l'anul·lació del Mobile, en les intervencions obertes a la premsa no es va fer cap petició en aquest sentit.

Els discursos a favor del consens al voltant del Mobile i del suport a Fira van ser la tònica general de la reunió, en la qual també es va donar suport a la celebració de Barcelona Tech Spirit, la jornada d'emprenedors programada del 24 al 26 de febrer com alternativa al Mobile i al 4YFN.

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va destacar la importància de «fer d'aquesta crisi una oportunitat» i va mostrar el suport institucional a Fira perquè lideri la negociació amb GSMA. En la mateixa línia es va expressar el subdelegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que va mostrar el seu «suport» a les iniciatives impulsades després de l'anul·lació del MWC i va reiterar el suport de l'Executiu a la propera edició del Mobile i per allargar aquest esdeveniment.