Cardona i Solsona presenten un directori de 250 empreses per reforçar la cooperació

L'aposta de Cardona i Solsona per cooperar en el desenvolupament empresarial i el foment de l'ocupació al territori fa un pas endavant.

Així, si fa un any l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) va posar en marxa un servei unificat d'atenció a les empreses, ahir va presentar en el marc de la II Jornada Punt Empresa, que va tenir lloc a l'Auditori Valentí Fuster de Cardona, un directori digital d'empreses.

El buscador, que es pot consultar a http://directorisolcar.eixams.com/, inclou 248 negocis de Solsona, Cardona i el Solsonès, i la previsió de l'Adlsolcar és que creixi en els propers mesos.

La inclusió del Consell Comarcal del Solsonès a l'Adlsolcar, formada pels ajuntaments de Solsona i Cardona i les associacions d'empresaris dels dos municipis, va permetre unificar, ara fa un any, el servei d'atenció a les empreses de tots dos ens. Segons dades fetes públiques ahir, el servei resultant, el Punt Empresa, ha permès assessorar durant aquest temps a 125 emprenedors, 10 dels quals van acabar constituint noves empreses.

A més, el servei ha ajudat a desenvolupar projectes transversals, com el desenvolupament del nou polígon industrial de Cardona, la posada en marxa d'un espai de coworking, també al municipi bagenc, o les millores als mercats municipals de Cardona i Solsona.

En la roda de premsa de presentació del directori, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va recalcar la importància que ha anat guanyant al territori, i va destacar que la clau de l'èxit «és la cooperació publicoprivada, l'entesa i les decisions conjuntes». L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va afirmar que abans entre l'administració i les empreses hi havia «dissonància», una situació que s'ha aconseguit revertir.

Per la seva banda, Marc Arnau, president d'Empresaris per al Solsonès, va corroborar que l'agència ha permès establir «ponts de confiança».



Nou pla d'acció

En paral·lel a la posada en marxa de la nova eina per a les empreses, l'alcalde de Solsona va avançar que l'Adlsolcar ha consensuat amb els negocis del territori un nou pla d'acció. Aquest, va explicar, inclourà 21 projectes, que abastaran des d'accions per fomentar l'ocupació al territori «per a les persones que busquen feina o volen millorar la que tenen», per donar suport a «empreses, comerços i emprenedors perquè millorin competències mitjançant la formació, la cooperació i l'assessorament» i per «millorar les actuacions, la coordinació i la concertació territorial per ser més forts i eficients en desenvolupament local».