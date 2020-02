El dèficit de llocs de treball, un dels reptes de futur

? La directora de l'Adlsolcar, Glòria Domínguez, va alertar que, si bé els últims anys ha augmentat l'activitat econòmica a Cardona i el Solsonès –el 2018 va fer-ho el 4%, dos punts per sobre de la mitjana catalana–, el territori haurà d'afrontar dos problemes que es retroalimenten, és a dir, «que les empreses no poden contractar els treballadors que necessiten i les persones no troben feina».

Segons Domínguez, les conseqüències a mitjà i a llarg termini d'aquestes dues tendències són demolidores, ja que «quan un territori no pot donar feina a la gent que hi viu, s'empobreix i perd població, atractiu i recursos de l'administració». A més, en aquest context, si les empreses no poden trobar els treballadors que necessiten, «no poden créixer». Finalment, Domínguez va explicar que les accions del pla de l'Adlsolcar tenen com a objectiu resoldre aquests problemes.