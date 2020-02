L'alternativa al congrés de mòbils espera aplegar 150 fons d'inversió i 2.500 participants

La Tech Spirit Barcelona, l'alternativa al Mobile World Congress (MWC) pensada per al sector emprenedor, tindrà la participació de més de 2.500 persones que acudiran a mig centenar de conferències i activitats, i s'espera la presència de més de 150 fons d'inversió i startups capdavanteres.

La iniciativa se celebrarà a la capital catalana del 24 al 26 de febrer, pràcticament les mateixes dates en què estava previst el 4YFN, l'esdeveniment per a emprenedors del Mobile, que ha caigut amb la cancel·lació d'aquest congrés a causa de la por pel coronavirus. Les institucions públiques i privades vinculades al Mobile van presentar ahir en una conferència de premsa conjunta la programació d'aquest esdeveniment, que té un pressupost de mig milió d'euros i com a objectiu omplir el buit que s'ha creat i mantenir viu l'impuls d'un sector econòmic cada vegada més important.

El president de la Barcelona Tech City, Miguel Vicente, va assegurar que l'esdeveniment, que només se celebrarà aquest any, «no pretén substituir el Mobile ni el 4YFN, sinó que és un espai per fer negoci i una gran jornada d'emprenedoria». «És una resposta sorgida com un moviment cívic i romàntic», va destacar Vicente, que va avançar que avui s'obriran les inscripcions per participar en les activitats.

Obertes a l'ecosistema local i internacional, les jornades inclouran trobades de networking entre els emprenedors i els fons d'inversió internacionals que ja tenien previst visitar Barcelona en aquestes dates amb el propòsit que les startups puguin mantenir les oportunitats de negoci. A més, la Tech Spirit Barcelona tindrà uns 60 conferenciants, entre els quals es troben el prestigiós cuiner Fer-ran Adrià i el veterà de Silicon Vallley i expert en innovació Jerome S. Engel, així com representants d'importants firmes com Uber, Glovo, eDreams, Airbnb, Seat, Telefónica o ImaginBank. La Casa Llotja de Mar acollirà la majoria de les activitats, tot i que també es duran a terme actes en espais del Pier 01, el Pier03 o l'Espai Damm, entre altres llocs.

El programa s'obrirà el 23 de febrer, amb el Tech Spirit Lunch, organitzat per la Mobile World Capital Barcelona, que reunirà a la Boqueria uns 300 representants de l'ecosistema digital i tindrà la presència de la vicepresidenta del Govern central, Nadia Calviño. L'endemà tindrà lloc la recepció de benvinguda per a autoritats a l'espai All in One de CaixaBank, mentre que l'acte de cloenda, que encara no se sap en què consistirà, tot i que tindrà el format d'una festa, es farà al Palau Sant Jordi. El departament d'Empresa mantindrà les activitats que organitza durant el MWC com l'Open Challenges Innovation i el Brokerage Events, i també es portaran a terme els actes de la Mobile Week, que també tenen el suport de l'associació GSMA, entitat organitzadora del Mobile, i en què s'espera que participin entre 3.000 i 5.000 persones.