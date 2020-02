Més de 20 ofertes de treball per accedir-hi en aquest moment

Tècnic de logística, auxiliar administratiu, externa, operaris de el sector tèxtil, soldadors, recanvistes, electricista, conductors de tràilers, ofertes de feina a Manresa a només un clic.

GRUP IMAN selecciona :

Responsable compres per Sallent

Publicat: 2020.02.18

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

Des IMAN Temporing Manresa, seleccionem per important client de la zona, un / a tècnic / a de compres amb anglès alt.

Les funcions de l'lloc seran les següents:

— Gestió procés de compra a el complet.

— Planificació de les compres per poder cobrir necessitats de producció.

— Informes mensuals.

— Gestió de tarifes de transport.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Responsable compres a Sallent

CANVIADOR DE MOTLLES per Solsona

Publicat: 2020.02.14

– Contracte de durada determinada.

– Jornada intensiva – indiferent.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Es necessita per a incorporació immediata operari canviador de motlles en empresa de Solsona dedicada a la injecció de plàstic.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de CANVIADOR DE MOTLLES a Solsona

Administratiu / a de Seguretat i Salut per a Martorell

Publicat: 2020.02.12

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

Iman Temporing precisa incorporar a un / a Administratiu / a de Seguretat i Salut per a important empresa situada prop de Martorell.

Funcions:

– Gestió CAE.

– Lliurament documentació informativa a empreses subcontractistes i lliurament de documentació preventiva i laboral a contractistes principals.

– Ús de plataformes Preinfa, Ctaima, etc.

– Formalització dels contractes amb empreses contractistes.

– Gestió de conflictes.

– Gestió administrativa de PRL.

requisits:

– CFGM o CFGS Administratición.

– Coneixements normativa PRL.

– Vehicle propi.

– Disponibilitat immediata.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Administratiu / a de Seguretat i Salut a Martorell

Coordinador / a d'Activitats Empresarials per Martorell

Publicat: 2020.02.12

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

Iman Temporing precisa incorporar a un / a coordinador / a d'Activitats Empresarials per important empresa situada prop de Martorell.

Funcions:

– Gestió CAE.

– Obertura de projectes a la plataforma.

– Lliurament documentació informativa a empreses subcontractistes i lliurament de documentació preventiva i laboral a contractistes principals.

– Ús de plataformes Preinfa, Ctaima, etc.

– Formalització dels contractes amb empreses contractistes.

– Gestió de conflictes.

– Gestió administrativa de PRL.

– Valorable Diplomatura o Llicenciatura.

– Coneixement normativa PRL i Laboral.

– Coneixement plataformes de CAE.

– Vehicle propi.

– Disponibilitat immediata.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Coordinador / a d'Activitats Empresarials a Martorell

Tècnic / a Relacions Laborals per a Manresa

Publicat: 2020.02.11

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Seleccionem per incorporació immediata a gestoria situada a Manresa:

Tècnic / a Laboral per gestoria.

Per realitzar, entre altres, les següents funcions en el Departament Laboral:

Confecció de nòmines i assegurances socials.

Càlcul de retencions.

Assessorament en la contractació.

Control de absentismes i gestió d'incapacitats temporals.

Què oferim?

Incorporació a projecte estable.

Formació a càrrec de l'empresa.

Salari segons vàlua.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Tècnic / a Relacions Laborals a Manresa

Operari / a de neteja – Súria per Sallent

Publicat: 2020.02.07

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada intensiva – tarda.

– Salari 10.000 € -15.000 €.

Especialistes en neteja general i industrial, en Iman Cleaning treballem per garantir un servei de qualitat, adaptat a les necessitats de les empreses més exigents. Els nostres professionals són la peça fonamental que ens permet realitzar els nostres serveis amb professionalitat, flexibilitat i rapidesa.

Des IMAN Cleaning, estem a la recerca d'un / a netejador / a que desenvolupi les funcions de neteja per a important empresa ubicada a Súria.

Horari: Dimecres, dijous i divendres de 13:00 a 16:00 i Dissabtes, Diumenges i festius de 8:00 a 13:00.

Salari segons conveni.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Operari / a de neteja – Súria a Sallent

Conductors / es de tràiler per Igualada

Publicat: 2020.02.06

– 5 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Important empresa d'Igualada precisa incorporar a conductors / es de tràiler per al transport de residus, materials, teixits, etc. Les rutes poden ser fixes o variables segons el producte.

Es necessita que disposi dels carnets requerits per conduir tràiler

Es requereix:

– Disposar d'el carnet per conduir un tràiler.

– Vehicle propi.

– Residència a lloc vacant o rodalies.

– Disponibilitat immediata.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Conductors / es de tràiler a Igualada

Administratiu / a Facturació per Martorell

Publicat: 2020.02.06

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 25.000 € -30.000 €.

Iman Temporing precisa incorporar a un / a administratiu / va de facturació per a important empresa ubicada per la zona de Martorell.

Funcions:

– Atenció als clients / proveïdors.

– Facturació i comptabilitat.

– Tresoreria.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Administratiu / a Facturació a Martorell

Electricista Industrial per Martorell

Publicat: 2020.02.03

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

Precisem incorporar a dues Electricistes Industrials per important empresa ubicada per la zona del Baix Llobregat.

Funcions:

– Garantir el manteniment de màquines, cintes, motlles i perifèrics, assegurant els estàndards tècnics establerts.

– Seguir les instruccions organitzatives.

– Emplenar els documents requerits per al desenvolupament de les seves funcions.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Electricista Industrial a Martorell

SOLUTIA

Consultoria de Recursos Humans especialitzada en el sector Healthcare.

En Solutions Global Health Solutions tenim un profund coneixement dels professionals vinculats a les Ciències de la Vida i la Salut i això ens s'erigeix com un soci d'alt nivell per confiar els seus processos de selecció estratègics en l'àmbit Farma, Biotec, Medical Devices & Diagnostics i Sanitari.

La nostra metodologia ens permet trobar el professional més adequat i garantir una perfecta adaptació als requisits de el lloc i de mercat.

SOLUTIA selecciona :

Infermer / a assistencial cap de setmana per a Manresa

Publicat: 2020.02.19

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Actualment seleccionem a un infermer / a per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.

– El / la professional serà la persona responsable de l'atenció assistencial de tots els treballadors de la companyia.

– És important que el / la professional tingui experiència atenent urgències i emergències.

– Busquem treballadors amb disponibilitat per cobrir diferents torns (matins, tardes o nits) en caps de setmana.

El treball també inclou una gran part de treball administratiu, de manera que el / la professional ha de tenir la voluntat de complir amb aquesta part de la feina

requisits:

– Graduat / a en infermeria.

– Viure per la zona de Manresa.

– Imprescindible experiència atenent urgències.

– Persona responsable i organitzada.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Infermer / a assistencial cap de setmana a Manresa

Infermer / a assistencial per a Manresa

Publicat: 2020.02.18

– Contracte de durada determinada.

Actualment seleccionem a un infermer / a per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.

– El / la professional serà la persona responsable de l'atenció assistencial de tots els treballadors de la companyia.

– És important que el / la professional tingui experiència atenent urgències i emergències

– Busquem treballadors amb disponibilitat per cobrir diferents torns (matins, tardes o nits) entre setmana i caps de setmana. També busquem a professionals amb disponibilitat per fer guàrdies localitzades

El treball també inclou una gran part de treball administratiu, de manera que el / la professional ha de tenir la voluntat de complir amb aquesta part de la feina

– Graduat / a en infermeria

– Viure per la zona de Manresa

– Imprescindible experiència atenent urgències

– Persona responsable i organitzada

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Infermer / a assistencial a Manresa

Rodi Motor Services selecciona :

Mecànic / a Especialista de l'Manteniment Automòbil per a Manresa

Publicat: 2020.02.12

– 2 vacants.

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Mecànic / a Especialista de l'Manteniment Automòbil a Manresa

SELECTIVA / MARTORELL selecciona :

Recambista MAQUINÀRIA OBRA PÚBLICA per Martorell

Publicat: 2020.02.05

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de recambista MAQUINÀRIA OBRA PÚBLICA a Martorell

MECÀNIC / A MAQUINÀRIA OBRA PÚBLICA per Martorell

Publicat: 2020.02.05

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de MECÀNIC / A MAQUINÀRIA OBRA PÚBLICA a Martorell

SELECTIVA / MANRESA selecciona :

Soldador / a manual per Santpedor

Publicat: 2020.02.10

– Contracte indefinit.

– Salari 21.000 € -24.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Soldador / a manual a Santpedor

Operari / a muntatge per a Sant Fruitós de Bages

Publicat: 2020.02.10

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 21.000 € -24.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Operari / a muntatge a Sant Fruitós de Bages

Tècnic / a de logística automoció per Santpedor

Publicat: 2020.02.10

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 18.000 € -21.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Tècnic / a de logística automoció a Santpedor

Operaris / es Sector Tèxtil per a Sant Fruitós de Bages

Publicat: 2020.02.10

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Operaris / es Sector Tèxtil a Sant Fruitós de Bages

Alares Human Services selecciona :

EXTERNA DOMÈSTIC SANT FRUITOS DE BAGES

Publicat: 2020.02.04

– Contracte indefinit.

– Jornada parcial – demà.

– Salari 525 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de EXTERNA DOMÈSTIC SANT FRUITOS DE BAGES

IMAN Temporing selecciona :

Aux. Administratiu / va Logistico / a Cardona

Publicat: 2020.02.11

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Aux. Administratiu / va Logistico / a Cardona