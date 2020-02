Sancionen a Idealista i sis empreses més per pactar les comissions per a la venda i lloguer d'immobles

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador a Idealista i sis empreses més per pactar les comissions per a la venda i lloguer d'immobles mitjançant l'ús d'algortimes i per l'intercanvi d'informació comercialment sensible, sobretot en l'habitatge residencial. La investigació es va iniciar al novembre passat amb inspeccions domiciliàries a les seus d'aquestes empreses i se centra en determinar si el disseny del programari immobiliari i els seus algoritmes haurien pogut facilitar la "fixació directa o indirecta de comissions i condicions comercials així com el seu manteniment". Aquesta tarda, Idealista ha negat "taxativament" en un comunicat aquestes pràctiques.

A més d'Idealista les altres empreses a qui s'ha obert un expedient sancionador són CDC Franquiciadora Inmobiliaria SA; Look & Find primera red inmobiliaria SA; Aplicaciones Inmovilla SL; Witei Solutions SL; Anaconda Services and Real Estate Technologies SL; i Servicio Multiple de Exclusivas Inmobiliarias SL (MLS).

A partir d'ara, s'inicia un període màxim de 18 mesos per a la instrucció de l'expedient i per a la resolució per la CNMC, tot i que l'ens regulador deixa clar que a incoació de l'expedient no "prejutja el resultat final de la investigació". La CNMC considera una infracció molt greu els acords entre competidors i els investigats s'exposen a una sanció de fins el 10% del seu volum de negoci.

Per la seva banda, Idealista ha garantit que "mai ha alterat els preus ni les condicions comercials", que són fixades "lliurament" pels anunciants. "Els anunciants són en tot moment responsables últims de qualsevol informació que publiquin o comparteixin. Idealista exigeix als seus clients que garanteixin la veracitat i la licitud de la informació facilitada", assenyala l'empesa investigada.

Així mateix, assegura que són els "primers interessats en aclarir amb total transparència i claredat l'ús lícit dels serveis que Idealista facilita als seus clients". D'altra banda, Idealista matisa que "exclusivament és un proveïdor de serveis tecnològics" i que "no intervé mai en les operacions que es fan a través del portal immobiliari" ni tampoc "arbitra ni fa de mitjancer" entre usuaris i anunciants.