Barcelona llança descomptes de fins al 35% per pal·liar la cancel·lació del MWC

Barcelona buscarà pal·liar els efectes de la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) amb descomptes en el sector del comerç (de fins al 20%), del transport (35%), allotjament (fins al 20% en apartaments turístics), menús especials en restaurants o dos per un en activitats culturals.

Es tracta de la Barcelona Opportunity Week, que tindrà lloc del 21 de febrer a l'1 de març, una iniciativa acordada per l'Ajuntament de la capital catalana i agents econòmics de la ciutat que impulsarà el consorci Turisme de Barcelona.

«Vine a Barcelona. Ara és el moment» és el lema de la campanya presentada ahir al consistori barceloní pel primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; el regidor de Turisme, Xavier Marcé; la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín; el president del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, Eduard Torres; i el director general d'aquest consorci, Joan Tor-rella.

Les activitats i preus especials, a les quals ja s'han sumat més de 150 actors, es dirigiran a set tipus d'establiments: comerç, mercats, restaurants, hotels i apartaments turístics, transport i cultura.

Collboni va lloar en la seva intervenció «la reacció ràpida davant del que, sens dubte, no ha estat una bona notícia», i va agrair als agents econòmics «la seva resposta clara amb un objectiu fonamental: esmorteir al màxim els efectes» que pugui tenir la cancel·lació d'aquest edició del MWC.

En concret, la campanya preveu en el sector del comerç descomptes de fins al 20% en una selecció d'articles, la celebració del brunch ja previst a la Boqueria el dia 23 i un tast de productes al mercat de la Concepció els dies 28 i 29. La Xarxa de Ciutats AVE i Renfe també s'han adherit a la iniciativa, en aquest últim cas han fert descomptes de fins al 35% en trajectes estatals amb destinació a Barcelona i amb preus especials en trajectes que parteixen de Londres, París i Roma i acaben a la capital catalana. Els hotels de la ciutat podran aplicar «descomptes lineals» en les seves reserves i les plataformes d'apartaments turístics oferiran descomptes del 20%. Els restaurants tindran menús especials a preus tancats –encara per determinar– i s'aplicaran promocions de dos per un en museus i equipaments culturals com la Casa Batlló, el MNAC, el MACBA i el Palau de la Música.

La Barcelona Opportunity Week tindrà una pàgina web i un correu electrònic per poder establir contacte directe amb l'organització.

Torrella va explicar ahir que donada la «celeritat» amb la qual s'ha hagut d'organitzar, aquesta campanya no és «d'atracció de visitants», sinó que vol seduir els que ja tenien pensat venir a la capital catalana i, després de la cancel·lació del MWC, ara dubten sobre què faran. Es tracta que «Barcelona no baixi el ritme i no freni, mantingui el seu dinamisme i capacitat econòmica i les seves propostes», va reblar Collboni.

El primer tinent d'alcalde va assenyalar que «la resposta va ser molt positiva» un cop es va saber la mala notícia que va suposar la cancel·lació, en «un moment que no era fàcil» i que, no obstant això, s'ha sabut superar.