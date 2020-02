La CNMC obre un expedient de sanció a set empreses immobiliàries

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un expedient sancionador contra set empreses per possibles pràctiques restrictives de la competència en el mercat de la intermediació immobiliària, derivat de les inspeccions dutes a terme el novembre de l'any passat.

Segons la CNMC, les pràctiques consistien en la coordinació de preus i altres condicions comercials per part d'intermediaris immobiliaris.

Aquesta coordinació s'hauria instrumentat, entre altres mitjans, a través de l'ús de programari i de plataformes informàtiques i hauria estat facilitada per empreses especialitzades en solucions informàtiques a través del disseny del programa informàtic de gestió immobiliària i dels seus algorismes.

Fonts de l'organisme van indicar a Europa Press que és la primera vegada que la CNMC incoa un expedient contra empreses per l'ús d'algorismes que, en aquest cas, tenia com a resultat un augment del preu dels habitatges i, per tant, una conducta il·lícita.

En concret, les actuacions s'han realitzat contra CDC Franquiciadora Immobiliària; Look & Find primera xarxa immobiliària; Aplicacions Inmovilla; Idealista; Witei Solutions; Anaconda Services and Real Estigues Technologies; i Servei Múltiple d'Exclusives Immobiliàries SL (MLS).

Amb l'obertura de l'expedient sancionador, s'inicia ara un període màxim de 18 mesos per a la instrucció de l'expedient i per a la seva resolució per la CNMC, sense que la incoació d'aquest expedient prejutgi el resultat final de la recerca.