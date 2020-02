La marca Cupra de Seat estrena seu pròpia de 2.400 metres quadrats a Martorell

La marca Cupra, situada sota el paraigua de Seat, ja disposa d'una seu pròpia, un edifici de 2.400 m2 situat al recinte de Martorell en què 200 persones treballen per donar a llum nous models marcats pel disseny, l'esportivitat i la innovació. Les noves instal·lacions, batejades com Cupra Garage, acolliran avui la presentació mundial del nou Cupra León, en el que suposarà alhora la inauguració oficial del nou espai.

En un comunicat, el conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths, va destacar ahir que «la seu de Cupra suposa la culminació de la nostra consolidació com a marca independent», nascuda precisament fa dos anys.

La seu, que ocupa 2.400 m2 distribuïts en dues plantes, té un disseny d'acord amb les línies esportives dels models de Cupra, que emula un pàdoc dels circuits de curses automobilístiques, i disposa de dotze punts de càrrega per a vehicles elèctrics, a més de considerar-se un edifici «ecoeficient», en el qual la llum i la temperatura es regulen automàticament en funció del temps. L'edifici és presidit pel logo de la marca realitzat en alumini de 3,90 x 3 metres en color Cup Copper, el mateix que s'utilitza en les llantes i detalls interiors dels cotxes. En un espai de les instal·lacions s'ha creat la Cupra Racing Factory, on es produirà el nou Cupra León Competició i es finalitzarà el desenvolupament del Cupra e-Racer, el turisme de competició elèctric.

El director d'Estratègia, Desenvolupament de Negoci i Operacions de Cupra, Antonino Labate, assenyala que les instal·lacions «ens permeten consolidar la nostra estructura en un moment clau per a la marca», ja que el 2020 serà l'any en què ampliarà la seva gamma de productes amb el Cupra León i el Cupra Formentor.

La seu de Cupra disposa, a més, d'oficines comercials, d'un departament d'investigació i desenvolupament per a cotxes de sèrie i per a curses, i un espai per a presentacions.