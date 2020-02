Deporvillage inicia l'any amb un registre de facturació rècord en una campanya de Nadal

L'e-commerce esportiu manresà Deporvillage ha començat el 2020 batent la seva pròpia marca de facturació en la primera campanya de rebaixes de l'any (des de la finalització de Nadal fins al principi de febrer) amb més de 8 milions d'euros. Això suposa un creixement per sobre del 46% en relació amb la mateixa campanya de l'any anterior, segons dades facilitades per la mateixa empresa.

«Després de l'èxit reeixit el 2019, en el qual hem consolidat la rendibilitat i hem ampliat la nostra presència internacional, comencem enguany batent rècords, i amb la ferma aposta de complir les nostres previsions: tornar a créixer el 30%, i aconseguir els 75 milions de facturació a final de l'any, i sobretot potenciar Finisseur i DPV, les nostres marques pròpies», explica en un comunicat Xavier Pladellorens, cofundador i CEO de la companyia.

Segons Deporvillage, el mòbil continua creixent com el dispositiu més triat per la majoria d'usuaris, ja que s'ha registrat un increment del 60% en les vendes en comparació amb les rebaixes de l'hivern passat. Quant a les categories més venudes, el ciclisme, esport estrella de l'e-commerce, segueix al capdavant, seguit pels articles per a outdoor, running i electrònica.

Deporvillage va ser fundada el 2010 per Xavier Pladellorens i Ángel Corcuera i avui ja és la botiga en línia de material esportiu líder a l'Estat.