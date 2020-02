Elaboren una eina per aplicar l'economia feminista en empreses

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central organitza el proper dia 26 de març a Manresa el taller «El timó de l'empresa sostenible», en el qual es presentarà i es treballarà una eina que ha desenvolupat la cooperativa Germinando per aplicar les propostes de l'economia feminista en el funcionament de les cooperatives i empreses d'economia social i solidària, segons avança el mateix Ateneu. En el mateix taller també s'exposaran i compartiran altres eines de treball que situen les cures al centre del debat.

Germinando Iniciativas Socioambientales, la cooperativa d'iniciativa social que ha desenvolupat l'eina d'El Timó, la formen un equip de professionals dels àmbits del medi ambient i l'educació. El Timó de l'empresa sostenible és una eina d'anàlisi per a col·lectius i entitats que Germinando ha dissenyat a partir dels 13 anys d'experiència de treball cooperatiu i en el marc de l'economia social i solidària i des dels feminismes. L'objectiu de l'eina és conèixer la proposta de l'economia feminista i involucra-la en les entitats d'economia social. Els tallers s'han pensat per a un màxim de 20 participants, tant persones que estan començant una iniciativa col·lectiva com d'altres que estan en algun altre punt del procés. La formadora és Paula Ortiz, fundadora de la cooperativa Germinando.

A Manresa el taller es farà el dia 26 de març de 4 a 8 del vespre a la Casa Flors Sirera.

D'altra banda, el dia 3 del mes que ve l'Ateneu posarà en marxa un nou itinerari formatiu a l'Anoia titulat «Eines per crear la nostra cooperativa», que constarà de 6 sessions repartides durant tot el mes de març. Les 4 primeres sessions van dirigides a persones que volen posar en marxa un projecte cooperatiu o consolidar-lo, i les 2 darreres, dedicades específicament a finançament participatiu, són obertes també a persones que ja tinguin engegat el seu projecte. L'activitat és gratuïta.

Les inscripcions es poden fer de tot el curs o es pot escollir les sessions que interessin més. Les sessions es faran al Consell Comarcal de l'Anoia.