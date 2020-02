Les exportacions catalanes baten el rècord per novè any consecutiu

Les exportacions catalanes van batre per novè any consecutiu el seu rècord històric fins arribar als 73.853,5 milions d'euros el 2019, segons les dades publicades ahir pel ministeri d'Indústria. Això suposa un increment del 3,1% respecte a l'any anterior. Les vendes catalanes a l'exterior suposen el 25,5% del total de les estatals, que van ser de 290.089 milions, l'1,8% més que l'any anterior. Per demarcacions, les exportacions van créixer fins al 10,3% a Girona (5.782,4 milions), el 3,4% a Tarragona (8.786), el 2,4% a Barcelona (57.163,2) i l'1,9% a Lleida (2.121,8).

L'any 2019 les vendes catalanes a l'exterior van créixer sobretot a Àsia (+8,9%), Amèrica del Nord (+5,3%) i Europa (+4,5%) i van assolir així les xifres més altes de la sèrie històrica en aquestes regions. Sectorialment, destaquen els rècords històrics de vendes a l'exterior de l'alimentació, amb un creixement interanual del 9,3% fins als 8.982 milions, segons dades d'ACCIÓ de la Generalitat a partir de les dades del ministeri. Aquest però inclou també el subgrup tabac, que eleva la xifra fins als 10.267,7 milions i un creixement del 8,6%.

Segons les dades de la Generalitat, destaquen també el creixement del 23,4% dels productes farmacèutics fins als 6.303 milions; i la maquinària, amb un augment interanual del 3,3% fins als 4.619 milions. En el còmput d'Indústria, els principals productes exportats han estat els químics, amb un creixement del 6,3% fins als 19.943,3 milions, seguits dels béns d'equip, amb un creixement de l'1,3% fins als 12.745,3 milions; i l'alimentació, begudes i tabac.

L'any passat, les exportacions catalanes van ser de 71.623,8 milions d'euros, i ja van créixer l'1,1% respecte a les dades del 2017.

Les Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions d'ACCIÓ al món han gestionat 1.840 projectes d'internacionalització d'empreses catalanes el 2019, el 14,5% més en comparació amb l'any anterior. Aquest és el resultat de l'activitat de la xarxa de 40 oficines que ofereix cobertura a més de 100 països. El 2019 han destacat els projectes d'empreses catalanes de sistemes industrials i indústria 4.0 (26,8% del total), indústries alimentàries (13,3%) i salut, benestar i ciències de la vida (12,1%).

D'altra banda, els serveis més demanats per les empreses catalanes van ser la cerca de canals de comercialització, l'organització de missions empresarials per fer prospeccions de mercats i la cerca de socis i proveïdors.

Quant a les importacions, van créixer el 2,5% interanual fins als 92.419,3 milions i representen el 28,7% del total a l'Estat. El saldo entre exportacions i importacions és de -18.565,8 milions, el 0,1% menys que l'any anterior.

Els principals productes importats van ser els químics amb 21.160 milions (+7%), els béns d'equip amb 16.034 milions (+3,5%) i els d'alimentació, begudes i tabac amb 9.790 milions, el 2,2% més que el 2018.

Al conjunt de l'Estat, les exportacions van créixer l'1,8% en comparació amb el 2018 i es va assolir un nou rècord amb 290.089 milions d'euros. D'altra banda, les importacions van augmentar l'1% fins als 322.069 milions. Així, el dèficit comercial acumulat anual es va reduir el 5,5%, i va quedar en 31.980 milions, mentre la taxa de cobertura (coeficient entre exportacions i importacions) va ser del 90,1%. Les autonomies que més van créixer en exportacions van ser Aragó (+13,1%), Astúries (+12%) i Navarra (+11,6%), mentre que on més van baixar van ser Balears (-8,6%), Castella i Lleó (-4,6%) i Canàries (-4,1%).