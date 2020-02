Jordi Gual guanya 1,38 milions el 2019 i Gonzalo Gortázar, 3,76

El president de CaixaBank, Jordi Gual, va guanyar l'any passat 1,38 milions d'euros, mentre que el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va cobrar 3,76 milions d'euros, segons consta en l'informe financer del 2019 que el grup ha enviat a la CNMV, el supervisor borsari, en què detalla les remuneracions percebudes l'any passat.

La remuneració de Gual és el 7,8% inferior a la del 2018, quan va percebre 1,5 milions, ja que el 2019 ja no era al consell d'administració de Repsol. Gortázar, en canvi, va veure incrementats els seus ingressos uns 200.000 euros per l'augment en les aportacions al sistema d'estalvi a llarg termini aprovat en l'última junta general d'accionistes. La remuneració fixa anual de Gortázar s'ha mantingut el 2019, com també el seu bonus target, i aquests conceptes seguiran congelats el 2020, segons fonts de l'entitat. La remuneració fixa de Gonzalo Gortázar està composta pel sou (1,56 milions) i components com la seva retribució com a conseller (90.000 euros), com a membre de les comissions del banc (50.000) i per càrrecs en societats del grup (560.000 euros). En l'apartat dels variables, Gortázar ha ingressat 381.000 euros en efectiu, 552.000 euros del sistema de remuneració basat en accions, 509.000 euros del sistema d'estalvi a llarg termini i 59.000 per altres conceptes.