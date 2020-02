L'exministra Beatriz Corredor substituirà el també exministre Jordi Sevilla a la presidència de Red Eléctrica

La comissió de nomenaments i retribucions de Red Eléctrica ha proposat el nomenament de l'exministra d'Habitatge i exdiputada del PSOE Beatriz Corredor com a consellera externa, com a pas previ a la seva designació com a presidenta no executiva de la companyia.

Segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'esmentada comissió ha proposat al consell d'administració el nomenament de Beatriz Corredor com a consellera, dins la categoria d'«altres externs» i fins que es reuneixi la primera junta general d'accionistes, per cobrir la vacant deixada en el consell per la dimissió del també exministre socialista Jordi Sevilla com a conseller i president.

Jordi Sevilla va dimitir el 28 de gener del 2020, al·ludint a «restriccions externes sobrevingudes i discrepàncies en l'àmbit regulador que podrien afectar la bona marxa de la companyia, els seus plans de futur i la seva gestió com a president».

La sessió del consell d'administració és prevista per a dimarts que ve, 25 de febrer.

Beatriz Corredor va anunciar el mes de gener passat que deixaria el seu escó al Congrés dels Diputats per motius personals.

Es va incorporar en el seu lloc el número 12 de la llista del PSOE al Congrés dels Diputats, Omar Anguita, que era secretari general de les Joventuts Socialistes d'Espanya.