les acàcies avinyó

Si, passat Avinyó, continueu durant uns dos quilòmetres per la B-431 en direcció a Sant Feliu Sasserra, trobareu la finca Les Acàcies. En aquesta propietat, l'empresari Mario Monrós va decidir fa 12 anys plantar-hi vinya i elaborar-hi vi per a consum propi i per regalar als amics. «Sempre havia sentit curiositat per aquest món», explica.

Les primeres ampolles que va produir a Les Acàcies eren «infumables», recorda. Després de moltes provatures, el 2016 Monrós va gosar treure al mercat els tres vins que des d'aleshores han definit la personalitat del celler: l'Avinius Merlot i Sirah, l'Avinius Ull de llebre i l'Instant de flor Chardonnay. Aquell mateix any Les Acàcies va entrar a la DO Pla de Bages.

Monrós no prové d'una família de tradició vitivinícola ni havia treballat mai abans en el sector. De fet, ha desenvolupat la meva carrera professional a Tactio, una consultoria d'estratègia empresarial especialitzada en pimes que dirigeix des del 2007. «La vinya t'exigeix un ritme més lent que el món de l'empresa. Has de ser més pacient. Aquí els canvis els marca la natura», explica.

De moment Les Acàcies té una hectàrea de vinya, una superfície que Monrós ampliarà en els propers dos anys amb ceps de sumoll, garnatxa, picapoll i mandó, una varietat autòctona del Bages recuperada encara no fa una dècada. L'any passat el celler va comercialitzar 4.000 ampolles. Amb l'ampliació de terres conreades i la compra de més raïm a viticultors ecològics de la comarca, el celler multiplicarà per deu la producció a partir del 2012.

Monrós vol fer compatible el creixement de l'empresa amb l'atenció a la qualitat, tant de les matèries primeres com del producte final. Aquesta és una de les raons per les quals s'ha envoltat d'un equip de professionals compromès amb els valors del celler, format per Núria Canals (sommelier), Albert Castells (viticultor) i Llorenç de Ferrer (enòleg). «Jo soc el qui dirigeix el projecte, però els experts són ells. Vull que hi creixin, a Les Acàcies, que hi desenvolupin la creativitat», afirma.

Les Acàcies és un celler de producció ecològica. Castells, que és el responsable de vetllar que la matèria primera tingui unes característiques organolèptiques excel·lents, explica que l'agricultura ecològica «demana més feina, però a llarg termini és més rendible que l'agricultura convencional». Castells és del parer que les tècniques de regeneració del sòl, pròpies dels sistemes de cultiu ecològics, són la clau per garantir la qualitat de la matèria primera. Canals, per la seva banda, afirma que, per formar part de la DO Pla de Bages, «cal que els cellers ho facin molt bé tot», ja que «és un ter-ritori on es premia la qualitat».

Les Acàcies ha obtingut el reconeixement del públic i de la crítica especialitzada. L'any passat la collita del 2017 de l'Avinius Merlot i Sirah va ser guardonada amb la Medalla d'Or al Concours Mondial de Bruxelles, i enguany ja s'han esgotat totes les existències de l'Instant de flor Chardonnay.

Per ara, Les Acàcies distribueix els seus productes «sobretot al Bages», apunta Monrós. Tot i això, a poc a poc el celler ha començat a obrir-se camí en altres mercats, com ara Barcelona, Madrid i el País Basc. «Diem que som el celler més petit del món, i volem continuar sent-ho. Ara bé, això no vol dir que ens limitem al mercat català o espanyol. Volem que els nostres vins arribin a tot arreu», assegura Monrós. Una de les vies per accedir al mercat internacional és oferir un producte de qualitat únic. Aquesta és una de les raons per les quals Les Acàcies crearà enguany dues noves línies de vins: la primera treballarà les varietats locals, i la segona, més alternativa, experimentarà amb els processos de fermentació natural del vi.