JARC demana crèdits d'interès zero per fer-los extensius a tots els sectors agraris

L'associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) considera «insuficients» les condicions dels crèdits tous anunciats dijous pel Govern per al sector de la fruita dolça i reclama que siguin a interès zero i «fer-los extensius a tots els sectors agraris». D'altra banda, l'organització celebra el compromís del Departament d'Agricultura de fer efectiu, entre finals de febrer i principis de març, el pagament dels primers 1,5 milions d'euros corresponents al Pla d'arrancada de fruita de pinyol que va posar en marxa la conselleria l'any passat. De la mateixa manera, JARC valora positivament que Agricultura s'hagi compromès a abonar al maig els ajuts a la producció integrada. El sindicat considera que aquests pagaments «facilitaran una liquiditat molt necessària per al sector».

Després de la reunió que van mantenir aquest dimecres a Lleida alcaldes i representants del sector de la fruita amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, JARC recorda que aquest «és un problema estructural que afecta a tot el sector» i que, per tant, «requereix solucions més profundes, a banda de les mesures a curt termini i parcials que es volen aplicar». En aquest sentit, l'organització demana que els crèdits oferts a través de l'Institut Català de Finances (ICF) siguin a fons perdut i se'n puguin beneficiar tots els sectors agraris.

En relació amb els ajuts per a inversions –coneguts com a plans de millora–, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya considera que el Govern hauria de destinar més recursos als productors professionals i a les petites i mitjanes empreses, «independentment que formin part d'una cooperativa». També proposa l'obligatorietat que el Govern estableixi que tota licitació pública de servei de restauració doni prioritat als productes de proximitat.