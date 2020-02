L'empresa bagenca E. Vila Projects obre una filial a Mèxic

L'empresa E. Vila Projects, amb seu a Sant Fruitós de Bages i especialitzada en la fabricació de tecnologia d'infrarojos i energia ultraviolada per a la indústria i l'àmbit científic, ha obert una filial a Mèxic per distribuir els seus productes a Amèrica Central i Amèrica del Sud. Segons un comunicat de la conselleria d'Empresa i Coneixement, la filial s'ha ubicat a Puebla de Zaragoza, una ciutat d'1,5 milions d'habitants situada a 150 quilòmetres de la capital del país, on preveu començar a fabricar els seus productes per diversos sectors com el de l'automòbil, l'aeroespacial o les arts gràfiques a partir del 2022. Per expandir-se al mercat mexicà, E. Vila Projects ha comptat amb el suport d'ACCIÓ a través de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions a Mèxic.

La nova filial de E.Vila Projects compta amb una plantilla de cinc persones que distribueixen els seus productes per a clients del mercat mexicà i d'altres països com Colòmbia, Perú, l'Equador o el Brasil. L'empresa bagenca està especialitzada en la fabricació de productes que utilitzen tecnologia d'infrarojos i energia ultraviolada, així com productes de quars (com ara materials de laboratori). L'empresa treballa per indústries com la de l'automòbil, les arts gràfiques, el sector aeronàutic o els del vidre, la fusta i el tèxtil.

Segons la directora general de l'empresa, Eugènia Vila, van decidir crear una filial a Mèxic "per la seva força i creixement i la seva capacitat d'estar a l'última tecnologia". "Les millors companyies del món estan implantades a Mèxic i ser-hi ens permet crear sinergies amb clients catalans que també hi estan presents", subratlla. L'empresa també destaca que treballar al mercat mexicà "és el primer pas per entrar als Estats Units posteriorment".

Fundada l'any 2008, E. Vila Projects compta actualment amb una plantilla d'una quinzena de treballadors i una facturació d'uns 2 milions d'euros. L'empresa exporta el 40% del seu negoci a països com Itàlia, Portugal, França, Xile o Xina, a banda de Mèxic i Colòmbia.