Ampans tanca dues línies del Centre Especial de Treball per falta de feina

Ampans ha aturat dues línies de la secció de Serveis a la Indústria del seu Centre Especial de Treball

per falta de comandes. La decisió afecta 25 de les 139 persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat social que treballen en aquesta secció, ubicada al polígon dels Dolors. Les línies de producció que més han notat la davallada de comandes són les de manipulació de productes orientats a l'automoció, segons expliquen fonts d'Ampans.

Serveis a la Indústria és una de les seccions del Centre Especial de Treball (CET) de la fundació, que inclou també les seccions de jardineria, neteja, bugaderia i arts gràfiques, a més de la formatgeria Muntanyola, els Vins Urpina, el garden, el restaurant, el quiosc i el súper que gestiona Ampans. En total, el CET dona feina a 235 persones, 139 de les quals a la secció de Serveis a la Indústria.

Segons fonts d'Ampans, aquesta secció «viu una situació molt delicada, ja tocada pel fort impacte que ha tingut l'increment de l'SMI, del 28%, des del gener del 2019. La gota que ha fet vessar el vas és la davallada notable i sobtada de comandes del sector de l'automoció, un dels principals clients del CET d'Ampans».

Segons la fundació, la secció té un centenar de clients a la seva base de dades, dels quals 25 són els que asseguren la producció anual del servei, «i en depenem». Des de fa uns quinze dies, la secció «viu una situació d'incertesa agreujada per la manca de subministrament de peces de la Xina arran del Covid-19 que està aturant la producció d'algunes plantes, i de retruc el volum de feina del CET», diu Ampans.

La davallada de les comandes afecta directament la feina de 25 persones de la plantilla. L'entitat assegura que està concentrant «tots els esforços per trobar nous clients» que els permetin suplir aquest descens i està «adoptant mesures de flexibilitat horària i formatives» per aguantar el que qualifica de «greu situació». L'objectiu és «guanyar temps i mirar de garantir els llocs de treball de tota la plantilla». Si la situació s'allarga, diu Ampans, es podrien fer «accions de voluntariat social durant aquest període transitori per tal de mantenir-se actives i no haver-se de quedar a casa, amb la regressió que això suposa».

Ampans afirma que no es planteja de moment quant temps pot aguantar aquesta situació. «No ens podem permetre de tancar i ja està. Aquests treballadors no es poden quedar al carrer. El futur d'aquestes persones, en molts casos, està en mans de l'entitat, en el sentit que necessiten el suport d'Ampans per tirar endavant». L'entitat recorda que «podem fer moltes feines per les empreses i administracions de la comarca. Al final també és una qüestió de responsabilitat social de tothom», afirmen fonts de la fundació.

L'increment del Salari Mínim Interprofessional des del gener de l'any passat també ha suposat un cop per al Centre Especial de Treball d'Ampans, com ho ha estat per a la resta dels CET de Catalunya. «Nosaltres potser estàvem en una millor situació, amb més feina i estàvem més arrelats al territori, però per a alguns centres l'increment de l'SMI ha suposat una greu davallada», afirmen fonts d'Ampans.

Per tot plegat, l'entitat ha començat una campanya d'informació a les empreses del territori perquè la tinguin en compte com a proveïdors de serveis i productes, especialment la secció de Serveis a la Indústria.

Aquesta secció de la fundació disposa, al polígon dels Dolors, d'unes instal·lacions, de 2.300 metres quadrats operatius i 600 de magatzem. La secció ofereix a les empreses la realització de processos productius que suposin una manipulació del producte com muntatge i encapsat de peces; comptatge, encapsat i etiquetat; embossat, tancat, pesatge i etiquetat; muntatge de components; retractilat amb o sense escalfor; ensobrat i etiquetatge d'articles; i verificacions d'acabat de peces, entre altres processos, segons detalla Ampans.