El CFP rep un premi al centre formatiu més ben valorat del sector dels mecanitzats

El Centre de Formació Pràctica de Manresa és el centre formatiu més ben valorat de l'estat per part de les empreses mecanitzadores, el que l'ha fet guanyador del premi Aspromec a l'excel·lència formativa. Aquest premi, concedit per l'Associació de Professionals per a la Competitivitat del Mecanitzat, reconeix centres formatius i empreses en àmbits com la digitalització, la internacionalització, la indústria 4.0 o l'equipament tecnològic.

El premi el van recollir els responsables del CFP, encapçalats per la seva directora, Emma Moreno, en una gala que va tenir lloc dijous passat a Madrid. El CFP es va imposar al Centre Integrat de Formació Professional Juan de Herrera de Valladolid i a l'escola Politeknika Txorierri de Derio, a Biscaia, els altres dos finalistes en la categoria d'excel·lència formativa. La d'enguany va ser la segona edició dels Premis Aspromec, que aposten per impulsar la competitivitat del sector industrial del mecanitzat i per afavorir la cooperació entre les empreses que s'hi dediquen.



Un centre de referència

El Centre de Formació Pràctica és un referent a Catalunya en la formació adreçada a professionals del sector industrial. Ofereix formació especialitzada i suport tècnic a les empreses per impulsar la competitivitat de la indústria del metall del territori. L'any passat, el CFP ja va ser guardonat amb el premi Promoció del Territori del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa (CETIM).